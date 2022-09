God of War Ragnarok en met plein la vue à l’occasion d’un nouveau trailer

Le State of Play de septembre 2022 fut, comme prévu, court, mais il a gardé le plus beau pour la fin avec des nouvelles images de God of War Ragnarok, dévoilées juste après la DualSense aux couleurs du jeu. Et le moins que l’on puisse dire c’est que PlayStation a voulu impressionner.

Le prochain hit de Sony sort les griffes

La séquence capturée sur PlayStation 5, mêlant gameplay et éléments scénaristiques, nous permet de profiter du léger cap visuel et technique que semble avoir franchi Santa Monica Studio à l’occasion de ce développement. La vidéo arrive à nous scotcher notamment lors de l’apparition de la méduse géante ou lorsque la flèche d’Atreus déchire le ciel.

On perçoit également de nouveau à quel point les combats semblent perpétuer cette sensation de puissance manette en main, surtout retranscrite ici par l’utilisation du bouclier face aux créatures plus ou moins immenses du trailer.

Côté scénario, on voit qu’Atreus cache quelque chose à Kratos, de quoi possiblement mettre en avant une nouvelle fois cette volonté pour le jeune adolescent de s’imposer et de s’émanciper, entamée au sein de l’épisode précédent, ce qui risque de mettre encore à l’épreuve les principes de son père.

On distingue enfin les personnages déjà connus de cette suite avec la présence de Freya, de Tyr, ou encore de Thor, qui clôture ce trailer dans un affrontement contre Kratos qui s’annonce grandiose.

God of War Ragnarok est toujours attendu pour le 9 novembre sur PS4 et PS5.