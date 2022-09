God of War Ragnarok : Une manette DualSense en édition limitée aux couleurs du jeu

Enfin, il est là. God of War Ragnarok sort dans deux petits mois maintenant, et on espérait forcément qu’il se montre dans le dernier State of Play, même si ce dernier était avant tout centré sur les studios japonais (soi-disant). On doit bien avouer qu’on a eu une petite frayeur lorsque l’on a pu voir que la première annonce autour du jeu ne montrait pas d’images inédites, mais une manette DualSense aux couleurs du jeu. Heureusement, un trailer a suivi, et quoi digérer un peu mieux l’annonce de cette DualSense pas comme les autres.

Vivez l’aventure de Kratos et Atreus jusqu’au bout des doigts

C’est donc une toute nouvelle manette PS5 qui sera bientôt disponible dans un coloris bleu et blanc du plus bel effet, censé représenter le froid glacial en provenance des pays nordiques, avec un dessin représentant un loup et un ours, deux animaux qui représentent Atreus et Kratos.

Cette manette sera disponible en même temps que le jeu, soit le 9 novembre prochain, mais vous pourrez bientôt la réserver. Les précommandes pour cette manette DualSense God of War Ragnarok débuteront le 27 septembre chez les revendeurs sélectionnés.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.