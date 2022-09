Accueil » Actualités » Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition annoncé sur le PSVR 2 en vidéo

Déjà disponible sur Le Meta Quest 2, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge arrivera lui aussi sur le PSVR 2 dans une Enhanced Edition. C’est en effet le State of Play de Sony qui a annoncé la chose avec un premier trailer sympathique.

Une version améliorée de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge en route vers le PSVR 2

Cette bande-annonce nous montre plus ou moins ce que nous savons déjà sur le soft, sorti sur le Meta Quest 2 en 2020. Le titre VR nous mettra dans la peau d’un technicien de réparation de droïdes, qui se retrouve entrainé malgré lui dans une grande aventure, après s’être écrasé sur la planète Batuu suite à une attaque d’un groupe de pirates.

Vous retrouverez évidemment des personnages emblématiques de Star Wars comme R2-D2 ou encore C-3PO. Vous pourrez également rendre visite à un certain Seezelslak dans sa cantina pour accepter diverses missions, voire incarner d’autres personnages via des récits légendaires. Le soft vous emmènera également au dépôt de droïdes de Black Spire où Mubo vous fournira quelques équipements ou armes tout au long de votre périple.

Voilà pour les grandes ligne de ce Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, dont cette Enhanced Edition bénéficiera de toutes les fonctionnalités qu’aura à offrir le futur PSVR 2. Dans celles-ci, nous aurons logiquement l’audio 3D pour une bonne immersion ou encore le suivi oculaire, qui permettra de suivre précisément le regard et la tête du joueur. Bien évidemment, nous devrions nous attendre à une résolution un poil meilleure que la mouture Meta Quest 2, et c’est tout ce que l’on sait pour l’heure concernant les diverses améliorations de cette version PSVR2 de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, qui se dotera d’informations complémentaires bien plus tard.

Concernant sa date de sortie, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition est prévu pour arriver sur le PSVR 2 en 2023, sans plus de précisions.