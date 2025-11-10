Un State of Play aura lieu ce 11 novembre, et il sera exclusivement centré sur les jeux asiatiques

Un State of Play qui s’intéresse à l’Asie, pas qu’au Japon (malgré le titre)

Le prochain State of Play sera donc le premier State of Play Japan, et celui se concentrera durant 40 minutes aux jeux japonais et plus globalement asiatiques à venir sur PS5. Le genre d’initiative qui aurait pu tomber le Tokyo Game Show à la place du State of Play traditionnel que l’on a eu, mais soit. Ce State of Play Japan aura lieu ce mardi 11 novembre à 22 heures (heure de Paris), et sera présenté par l’acteur Yuki Kaji (Takumi dans Fire Emblem Fates, Hope dans la trilogie Final Fantasy XIII), en japonais donc (mais sous-titré).

Au programme de ce State of Play un peu particulier, des indépendants, mais aussi des « séries appréciées », sans que l’on sache quoi exactement pour le moment. Les spéculations vont déjà bon train, ne serait-ce qu’autour du présentateur, qui pourrait signifier la présence d’un remaster de Final Fantasy XIII (plus qu’hypothétique à ce stade). Naturellement, certains espèrent qu’il s’agit là du bon moment pour un retour de Kingdom Hearts IV ou une présentation de Dragon Quest XII, mais là encore, mieux vaut ne pas trop en attendre, surtout à un mois des Game Awards.

Vous pourrez suivre ce State of Play Japan sur la chaîne YouTube de PlayStation, et si vous manquez l’événement, comptez sur nous pour tout vous résumer sur notre site dès la fin de la diffusion.