Starship Troopers : Ultimate Bug War! – un FPS rétro annoncé sur PC et consoles pour 2026

Un « Boom-er shooter » fidèle à l’esprit de la saga

Avec Starship Troopers : Ultimate Bug War!, Auroch Digital promet une expérience « rétro mais intense », où l’on incarne un soldat de l’Infanterie Mobile combattant la menace Arachnide. On évoluera ainsi à travers une campagne solo dense, peuplée de missions sanglantes, d’embuscades, d’assauts et de secrets. Le jeu revendique un arsenal massif avec plus de 30 armes et équipements iconiques, allant du fusil Morita aux armures mécaniques, nukes tactiques, et plus encore.

Selon le studio, le titre se situe pleinement dans la lignée des FPS old-school des années 90 avec des graphismes stylisés, une atmosphère sombre et de l’action brute. Côté scénario, le récit sera une proposition totalement originale. On y incarnera Sammy, nouveau membre de l’Infanterie Mobile, appelé à repousser l’invasion des Arachnides ayant déjà ravagé Klendathu et maintenant étendue aux colonies humaines.

Le trailer d’annonce nous fourni d’ailleurs quelques séquences de gameplay. Il faut bien avouer que franchise n’a pas eu beaucoup chance dernièrement avec les adaptations en jeux vidéo, mais ce que l’on observe aujourd’hui semble assez simple et efficace. La présence de Dotemu suffit également à nous rassurer et à espérer un bon titre bien défouloir. En effet, les derniers jeux publiés par l’entreprise française n’ont pas laissé indifférent (Absolum, Ninja Gaiden, Marvel Cosmic Invasion…). Le studio en charge du développement nous a aussi prouvé qu’ils ont de bonnes bases dans le genre avec Warhammer 40,000: Boltgun.

Starship Troopers : Ultimate Bug War! est prévu pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam.