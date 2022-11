Starfield : Repousser le jeu était la meilleure décision pour Phil Spencer

Starfield devait initialement remplir le catalogue de fin d’année de Microsoft, mais le constructeur a été obligé de revoir ses plans en décalant la sortie du jeu à l’année prochaine, sans plus de précisions. On se doute que la décision concernant ce report n’a clairement pas été prise à la légère, tant le jeu est attendu. Pour Phil Spencer, c’était cependant le bon choix à faire concernant Starfield.

Un report salvateur

La tête pensante de Xbox a accordé une longue interview avec The Verge il y a quelques jours, dans laquelle il est revenu sur le rachat d’Activision et sur d’autres sujets brûlants autour de la marque.

Le cas de Starfield a donc été évoqué, tout comme celui de Redfall. Durant cette interview, Phil Spencer reconnaît que Xbox a parfois eu tendance par le passé à sortir des jeux trop tôt, et ne souhaite pas refaire cette erreur avec ces deux jeux :

« Avec le recul, quand vous regardez un jeu comme Starfield, cela a pris tellement de temps et tant d’investissements de la part de l’équipe dans cette nouvelle licence. La décision de donner à cette équipe le temps de développer le jeu qu’elle estime devoir bâtir est la bonne chose à faire. Pour n’importe quel jeu, mais spécialement pour nos jeux Starfield et Redfall – qui sont nos premiers grands jeux Xbox avec l’arrivée de ZeniMax dans l’équipe – je voulais juste m’assurer que ces équipes sentaient qu’elles avaient tout le soutien qu’elles pouvaient obtenir de la part de Xbox, et peut-être ressentir certains des avantages de faire partie d’une organisation plus grande qui a d’autres sources de revenus et d’autres choses en cours. »

On ne pourra qu’être d’accord avec cela, en nous rappelant de l’adage de Shigeru Miyamoto (qui fête d’ailleurs ses 70 ans aujourd’hui) qui a déclaré qu’un jeu retardé pourrait éventuellement devenir bon s’il est retardé, alors qu’un mauvais jeu sorti trop tôt sera toujours mauvais (même si cela n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, avec les mises à jour qui peuvent sauver un jeu).

Reste maintenant à voir si les équipes derrière ces jeux sauront profiter de ce temps supplémentaire, en attendant une nouvelle date de sortie pour chacune de ces deux expériences.