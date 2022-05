Starfield (Bethesda Game Studios) et Redfall (Arkane Austin) sont repoussés à 2023

Respectivement annoncés lors des E3 2018 et 2021 et prévus pour sortir cette année sur PC et Xbox Series X|S, Starfield, le RPG spatial de Bethesda Game Studios, et Redfall, le FPS coopératif en monde ouvert d’Arkane Austin, ont tous les deux officialisés leur report. Les deux titres ne seront finalement disponibles qu’au cours du premier semestre 2023.

Des projets ambitieux qui ont besoin de temps pour se peaufiner

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Comme expliqué par le message posté sur le compte Twitter officiel de Bethesda, les équipes des studios américains ont pris cette décision car elles ont « d’incroyables ambitions pour ces jeux ». Afin de s’assurer de proposer aux joueurs et aux joueuses les meilleures expériences possibles, elles ont besoin de davantage de temps pour les peaufiner au maximum. Pour rappel, Bethesda avait auparavant annoncé que Starfield sortirait le 11 novembre prochain, mais ça ne sera donc finalement pas le cas.

Notez que les développeurs ont également profité de l’occasion pour indiquer que du gameplay de ces deux productions sera partagé « bientôt ». Espérons qu’il s’agit là d’un petit teasing en vue de la conférence Microsoft qui aura lieu le 12 juin prochain à 19h dans le cadre du Summer Game Fest.