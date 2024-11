Starfield se met à jour avec un nouveau véhicule pour célébrer ses 15 millions de joueurs

Un nouveau véhicule en guise de cadeau

La première chose que Bethesda tient à nous dire aujourd’hui, c’est que Starfield compte désormais 15 millions de joueurs depuis son lancement. Un chiffre qu’il faut bien remettre en perspective puisqu’il ne faut pas le confondre avec les ventes réelles du jeu (encore inconnues) étant donné que le titre est disponible sur le Xbox Game Pass. En septembre 2023, quelques jours après sa sortie, le titre comptait 10 millions de joueurs. Un an plus tard, il a donc réussi à attirer 5 millions de curieux en plus, sans que l’on sache vraiment le pourcentage de ventes réelles là-dedans.

Pour fêter ce résultat, Bethesda vient de publier une mise à jour qui devrait corriger quelques soucis de performances, notamment concernant le framerate sur Xbox Series X. Elle permet aussi d’activer les succès dans les Créations de la communauté, tout en intégrant un nouveau véhicule : le Deimog. Un moyen de transport tout-terrain équipé d’un lance-roquettes pour faire face à vos ennemis de la manière la plus explosive possible. Le patch note complet est à lire sur le site officiel de Bethesda.

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement compris dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.