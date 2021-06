Starfield : Bethesda comprend la grogne des possesseurs PS5 face à l’exclusivité Xbox du jeu

Lors de la présentation de Starfield lors de la conférence Xbox – Bethesda, la communauté PlayStation a certainement été peinée d’apprendre que le jeu serait finalement exclusifs aux consoles Xbox (en plus du PC). Visiblement, Pete Hines (du département marketing et communication de Bethesda) a bien compris cela, et en vient même à s’excuser.

Une frustration comprise mais inévitable

C’est lors d’une interview accordée à GameSpot, rapportée par VGC, que l’intéressé exprime son point de vue sur la situation, en comprenant parfaitement que des possesseurs de PS5 soient énervés par cette exclusivité :

« Si vous êtes un grand fan des choses que nous faisons dans le jeu qui n’est désormais plus valable sur votre plateforme, je comprend totalement si vous êtes mécontents ou énervés ou quoi que ce soit. Je comprend, ce sont des vrais ressentiments et de la frustration. »

Il continue en ajoutant :

« Je ne sais pas comment alléger les peurs et les interrogations des fans de PlayStation 5 autrement que de dire que, et bien, je suis aussi un joueur PlayStation 5, et j’ai joué à des jeux sur cette console, et il y a des jeux sur lesquels je vais continuer à jouer, mais si vous voulez jouer à Starfield, c’est sur PC et Xbox. Désolé. Tout ce que je peux dire c’est de m’excuser, car je suis certain que c’est frustrant pour certains, mais il n’y a pas grand chose que je puisse faire à propos de cela. »

Une réponse relativement étonnant de la part de l’un des dirigeants de Bethesda, qui doit de toute façon éviter de se mettre les joueurs PlayStation 5 à dos, étant donné que Deathloop et Ghostwire Tokyo arriveront cette année sur cette plateforme.

Starfield sortira quant à lui le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series.