L’EA Play Live est également repoussé d’une semaine

L’EA Play Live est l’un des rares rendez-vous de la période E3 qui n’avait pas été annulé suite à la pandémie. Et il était aussi l’un des rares évènements à ne pas être décalé ces derniers jours en raison des nombreuses manifestations qui ont lieu un peu partout dans le monde. Mais EA a finalement annoncé que sa présentation, initialement prévue le vendredi 12 juin, serait bien repoussée.

Le quart d’heure sportif aura une semaine de retard

Même procédure que pour The Guerrilla Collective ou le duo le PC Gaming Show/Future Games Show, on décale simplement d’une semaine en gardant le jour de la semaine et l’horaire prévues. L’EA Play Live 2020 aura donc désormais lieu le Vendredi 19 juin à 1h du matin, heure française.

Bien entendu, l’éditeur (fraîchement arrivé en masse sur Steam) n’a pas profité de son communiqué pour teaser le contenu de sa présentation qui reste la plus mystérieuse pour l’instant sans durée, nombre de jeux à prévoir ou même de séries qui pourraient faire leur apparition.

Vu l’heure tardive de l’évènement, on ne vous en voudra pas de de pas rester éveillés pour suivre le tout en direct et de toute façon, chaque annonce vous attendra dès votre réveil sur ActuGaming.