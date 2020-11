Star Wars Squadrons ajoutera du contenu gratuit le 25 novembre

Sorti début octobre, Star Wars Squadrons a réussi le pari de nous proposer une expérience immersive et réussie. Peut-être pas au goût de tout le monde, mais force est d’admettre que EA Motive a su nous servir un jeu de pilotage de vaisseaux spatiaux précis et complexe. La bonne nouvelle pour les joueurs qui y jouent encore, c’est que du contenu gratuit arrive bientôt.

Une map et des vaisseaux

Après l’arrivée de Baby Yoda pour fêter la saison 2 de The Mandolarian, Star Wars Squadrons va s’étoffer avec de nouvelles joyeusetés à savoir :

Une nouvelle carte : Port Fostar

Deux nouveaux chasseurs, le B-Wing A/SF-01 et le TIE/Defender

L’arrivée des matchs personnalisés

De nouvelles pièces de vaisseau à savoir un Kit d’Extension de Boost, des Missiles, des Prototypes de Torpilles Perforantes et une Tourelle Lance Missiles Anti-Matière

A noter que la nouvelle map sera jouable aussi bien en Batailles de Flotte que Combat aérien. Tout cela arrive gratuitement pour les joueurs le 25 novembre, et ce, sur PC, PS4 et Xbox One.