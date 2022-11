Epic Games Store : Star Wars Squadrons est offert cette semaine

Chaque semaine, l’Epic Games Store nous gâte. La semaine dernière, la boutique avait frappé fort en offrant Evil Dead: The Game à tout le monde, alors que le jeu est sorti depuis quelques mois seulement. Cette semaine, un autre gros jeu est à récupérer gratuitement, et pas n’importe lequel, puisqu’il fait partie d’une des licences les plus puissantes du monde. Préparez-vous à décoller avec Star Wars Squadrons, disponible gratuitement sur l’Epic Games Store.

Voyage gratuit dans les étoiles

Un seul jeu est offert cette semaine, mais il devrait tout de même contenter le plus grand nombre. Star Wars Squadrons avait séduit lors de sa sortie, en présentant un gameplay immersif, qui nous plongeait au cœur de batailles spatiales impressionnantes.

En plus d’un mode solo mettant en avant les deux camps, la Résistance et l’Empire, le jeu d’EA Motive avait aussi de quoi nous occuper en multijoueur, et a depuis ajouté un mode VR pour renforcer l’impression d’être dans le cockpit. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.

Vous avez jusqu’à jeudi prochain, le 1er décembre, pour récupérer gratuitement Star Wars Squadrons. La semaine prochaine, deux titres seront offerts sur l’Epic Games Store, à savoir Fort Triumph et RPG in a Box.