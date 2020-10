Star Wars Squadrons : Baby Yoda monte à bord cette semaine

Si Star Wars Squadrons ne devrait pas avoir droit à des extensions majeures, cela n’empêchera visiblement pas EA de glisser quelques clins d’oeils aux productions Star Wars à venir dans son jeu de pilotes. Et puisque la saison 2 de The Mandalorian est sur le point d’arriver, quelques objets in-game arrivent dans le jeu pour célébrer cela.

Protégez l’enfant

Dans Star Wars Squadrons, il est possible de personnaliser son vaisseau, en passant par le cockpit, pour en faire un véritable petit cocon avec des figurines et des hologrammes à l’effigie des grands personnages de la galaxie.

C’est aujourd’hui Baby Yoda qui pourra fièrement trôner avec vous lors de vos batailles spatiales, tout comme un droide IG-11, tous les deux accompagnés par des hologrammes et d’autres récompenses cosmétiques. Ces objets pourront être obtenus dans la boutique du jeu via l’obtention de points, et ce dès la mise à jour du 28 octobre.

Star Wars Squadrons est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.