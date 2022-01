Star Wars Eclipse : De nouvelles rumeurs parlent d’une direction inspirée par The Last of Us

Les jeux Star Wars se multiplient ces derniers mois, et on sait que Quantic Dream est aussi au travail sur Star Wars Eclipse, un ambitieux projet qui a été dévoilé lors des derniers Game Awards. Depuis son annonce, le jeu fait l’objet de nombreuses rumeurs, avec une sortie lointaine en prévision et un studio qui aurait du mal à recruter de nouveaux talents suite aux affaires entre Quantic Dream et Mediapart/Le Monde. Aujourd’hui, l’utilisateur Twitter @accngt, qui a leaké Star Wars Eclipse avant qu’il ne soit annoncé, partage plus de détails sur le jeu.

– Traditional action gameplay (Jedi Fallen Order-like for combat to have an example)

– A mix of story and gameplay (The Last Of Us took as an inspiration)

– Quantic Dream Montreal are working on gameplay prototypes

– They have difficulty hiring staff

— AccountNGT (@accngt) January 29, 2022