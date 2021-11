Star Ocean: The Divine Force présente ses environnements en vidéo

Star Ocean: The Divine Force était sans doute la grosse (et l’unique ?) vraie surprise du dernier State of Play, et le titre de tri-Ace a eu droit à un premier trailer assez conséquent, qui présentait quelques personnages ainsi que l’univers de cet opus. Histoire de nous en dire un peu plus, Square Enix revient avec une nouvelle vidéo qui s’attarder cette fois-ci sur les environnements que l’on va traverser.

Le monde de cet épisode s’illustre

Comme on le sait déjà, le jeu devrait proposer de vastes étendues ouvertes où l’on pourra se déplacer librement, parfois même en volant.

L’histoire du jeu nous présente deux protagonistes en provenance des deux mondes différents, l’un étant plus plus typé fantasy, tandis que l’autre est plus orienté science-fiction, ce qui explique la direction artistique et les paysages différents que vous pouvez voir ici.

Star Ocean: The Divine Force devrait sortir en 2022 sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.