Star Ocean: The Divine Force est annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Le State of Play de ce 27 octobre n’a pas été particulièrement riche en nouvelles annonces, mais il y en a une qui a su surprendre tout le monde. Square Enix était présent, non pas pour présenter à nouveau Final Fantasy XVI, mais un autre JRPG, avec le retour de la saga Star Ocean, qui fête ses 25 ans. On a donc pu découvrir le nouvel épisode de la série, Star Ocean: The Divine Force.

Un sixième opus inattendu

Le sixième opus de la saga fait ses présentations avec un trailer mêlant cinématique et phases de gameplay, où l’on semble apercevoir un Star Ocean encore plus vaste que d’habitude, bien plus ouvert, avec la possibilité de voler pour traverser les environnements (du moins sur une certaine distance).

Tri-Ace est bien entendu aux commandes de ce nouvel opus, qui nous présentera une intrigue autour de deux monde, l’un plus caractérisé par la science-fiction, tandis que l’autre est plus proche de la fantasy. Du Star Ocean en somme, avec la perspective de deux héros en provenance de ces mondes (donc de deux scénarios), de nombreux personnages jouables et le système de combat le plus dynamique de la série.

Parmi les personnages, on connait déjà :

Raymond : Un jeune homme originaire de la planète de Verguld, qui a un grand coeur et qui fonce tête baissée dans les situations les plus dangereuses pour protéger ceux qu’il aime.

: Un jeune homme originaire de la planète de Verguld, qui a un grand coeur et qui fonce tête baissée dans les situations les plus dangereuses pour protéger ceux qu’il aime. Laeticia : Princesse du royaume de Aucerius, sur la planète sous-développée de Aster IV. Elle préfère le combat avec des doubles lames. Elle rencontre Raymond lors d’un voyage secret qu’il organise pour trouver quelqu’un, et les deux vont faire écrire.

: Princesse du royaume de Aucerius, sur la planète sous-développée de Aster IV. Elle préfère le combat avec des doubles lames. Elle rencontre Raymond lors d’un voyage secret qu’il organise pour trouver quelqu’un, et les deux vont faire écrire. Elena : Appartient à l’équipage de Raymond, et le tient en haute estime. Elle a aussi de grandes connaissances qui lui ont valu la confiance de Raymond.

: Appartient à l’équipage de Raymond, et le tient en haute estime. Elle a aussi de grandes connaissances qui lui ont valu la confiance de Raymond. Albaird : Ami d’enfance de Laeticia, et désormais un chevalier du royaume de Aucerius. Il est très fidèle à Laeticia et ne fait pas confiance à Raymond.

Star Ocean: The Divine Force devrait sortir en 2022 sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.