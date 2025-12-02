Square Enix va organiser des concerts mêlant Final Fantasy, Kingdom Hearts, NieR et d’autres séries, avec 2 dates en France

Si vous aussi, vous n’avez pas eu le temps de réserver votre place pour les prochains concerts de Clair Obscur: Expeditions 33, vous aurez peut-être plus de chance en allant voir ce que prépare Square Enix dans le même genre. Récemment, on a eu droit à des tournées autour des sagas Final Fantasy et NieR, et l’éditeur a visiblement envie de remettre le couvert tout en regroupant toutes ses séries dans un seul show.

