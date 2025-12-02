Square Enix va organiser des concerts mêlant Final Fantasy, Kingdom Hearts, NieR et d’autres séries, avec 2 dates en France

Toutes les séries cultes de l’éditeur seront au rendez-vous

Square Enix s’apprête à célébrer ses plus grandes sagas en musiques avec une tournée « The Music of Square Enix – Magic, Memories, and Melodies », qui ne s’attardera donc pas sur une seule licence, mais sur plusieurs à la fois. Et des licences cultes avec des excellentes bande-sons, il y en a chez Square Enix.

Durant ces concerts, vous pourrez donc entendre du Final Fantasy (évidemment), du NieR, mais aussi du Kingdom Hearts, du Chrono Trigger, du Legend of Mana et même Octopath Traveler. La sélection promet d’être assez éclectique, avec tout le talent du Sinfonia Pop Orchestra, mené à la baguette par Arnie Roth, habitué des concerts du genre. La légendaire Yoko Shimomura sera même présente dans le public pour accompagner la tournée.

Ces concerts auront lieu partout dans le monde, et la France est assez chanceuse puisque deux représentations sont au programme. La première aura lieu au Zenith de Paris à la Villette le 6 février 2027, tandis que le deuxième concert aura lieu à Lyon à la Halle Tony Garnier le 7 février 2027. Vous pourrez réserver vos places dès le 4 décembre prochain en vous rendant sur le site officiel de l’événement.