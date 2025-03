Split Fiction | Guide complet

Après l’énorme succès d’It Takes Two, le studio Hazelight Studios et son fondateur Josef Fares sont de retour avec une toute nouvelle aventure coopérative baptisée Split Fiction. On y incarne Mio et Zoé, deux autrices rivales piégées dans une simulation mêlant leurs univers de science-fiction et de fantasy. Elles doivent collaborer pour surmonter des défis variés, incluant des séquences de domptage de dragons, des combats de cyber-ninjas et des fuites face à des trolls terrifiants.

Guide Split Fiction

Vous retrouverez dans cette partie de notre guide des articles qui vous aideront dans votre progression. Cette section sera mise à jour après la sortie du jeu pour centraliser l’ensemble de nos guides.

Trophées / Succès

FAQ (Foire aux questions)

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Split Fiction. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Quand sort le jeu et sur quelles plateformes ?

Split Fiction sera disponible le 6 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Split Fiction sortira-t-il sur Switch, PS4 et Xbox One ?

Non, actuellement rien n’est prévu sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. On pourrait cependant s’attendre à une annonce en décalé sur la plateforme de Nintendo, notamment pour la swirtch 2 mais rien d’officiel.

Le jeu est-il compatible Steam Deck ?

Oui, la compatibilité est confirmée.

Peut-on jouer en solo à Split Fiction ?

Non, Split Fiction est un jeu exclusivement jouable en coopération à deux personnes. Il est cependant possible de profiter du Pass Ami, expliqué plus bas.

Ai-je besoin d’acheter deux copies pour jouer en coopération ?

Tout comme pour It Takes Two. Le jeu se jouant exclusivement en coopération locale hors ligne ou connectée, Electronic Arts déploie de nouveau son dispositif de Pass Ami qui vous permettra, en achetant une seule copie du jeu de faire bénéficier un autre joueur du jeu pour vous accompagner dans votre aventure gratuitement (que ce soit en ligne ou en local).

Cependant, cette fois le Pass Ami est mutliplateformes offrant ainsi encore plus de liberté aux joueurs. Vous pourrez trouver plus d’information sur le site officiel.

Où acheter Split Fiction au meilleur prix ?

Trailer de gameplay

Configurations PC Split Fiction

Configuration minimale

Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessaires / 64 bit Windows 10/11

Processeur : Intel Core i5-6600K or AMD Ryzen 5 2600X

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 970 – 4GB or Radeon RX 470 – 4GB

DirectX : Version 12

Réseau : connexion internet haut débit

Espace disque : 85 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessaires / 64 bit Windows 10/11

Processeur : Intel Core i7-11700k or AMD Ryzen 7 5800X

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3070 – 8GB or AMD Radeon 6700 XT – 12GB

DirectX : Version 12

Réseau : connexion internet haut débit

Espace disque : 85 GB d’espace disque disponible

