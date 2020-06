Marvel’s Spider-Man Miles Morales électrise la PS5

C’est Marvel’s Spider-Man Miles Morales qui a lancé le bal des annonces de jeux PlayStation 5. Cela semble plutôt être un spin-off qu’une suite à Marvel’s Spider-Man. On y voit forcément une petite vibe Into the Spiderverse.

En attendant Spider-Man Gwen Stacy

Très peu d’infos dans le trailer qui montre au moins que Miles utilisera au moins ses pouvoirs propres par rapport à ceux de Peter Parker, à savoir l’invisibilité et l’électricité. Côté pratique, on sait que c’est toujours Insomniac Games qui s’en occupe pour le compte de Marvel et de Sony. Et la sortie arrivera très vite puisqu’on pourra profiter de Marvel’s Spider-Man Miles Morales dès cette fin d’année sur PlayStation 5.