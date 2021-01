Beaucoup de RPG sont sortis en 2020, mais 2021 risque d’être encore plus riche pour plusieurs raisons. La première, c’est que les nouvelles consoles sont enfin arrivées, avec de nouvelles possibilités et des projets qui attendaient que ces machines soient sorties avant de débarquer dessus. La seconde, c’est que la crise sanitaire a obligé beaucoup de studios à reporter leurs jeux, faisant alors de 2021 une année prolifique en nombre de jeux.

De quoi se questionner : quels sont les RPG qui sortiront en 2021 ? Afin de vous y retrouver, nous vous avons préparé une liste non-exhaustive des RPG à venir en 2021 et 2022, voire au-delà. On liste les jeux déjà confirmés pour 2021, ainsi que ceux qui n’ont pas encore précisé de date de sortie. Cette liste contient également toutes les formes de RPG, du CRPG par l’Action-RPG, en passant par le JRPG traditionnel. Et si vous souhaitez compléter ce dossier, on vous invite à lire notre sélection des open-world à venir en 2021.

Atelier Ryza 2

Développeur : Gust

: Gust Plateformes : PC, PS4, Switch

: PC, PS4, Switch Date de sortie : 29 janvier 2021

: 29 janvier 2021 Précommander Atelier Ryza 2

La suite d’Atelier Ryza est d’ores et déjà assez attendu par de nombreux fans qui ont adoré un premier volet qui a connu un succès non négligeable. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’y jouer il y a quelque temps pendant plusieurs heures sur PC, et on peut vous dire que le studio Gust a affiné sa recette.

Toujours à base de RPG classique et d’une pratique poussée de l’alchimie, Atelier Ryza 2 va nous embarquer dans une aventure assez bon enfant avec une héroïne attachante et des personnages secondaires qui le sont tout autant. Les joueurs du premier opus pourront de plus observer toutes ces têtes connues gagner en maturité. On l’attend chez nous le 29 janvier prochain sur PC, PS4, et Switch avec des textes en français.

Ys IX : Monstrum Nox

Développeur : Falcom

: Falcom Plateformes : PS4, PC, Switch

: PS4, PC, Switch Date de sortie : 5 février 2021

: 5 février 2021 Précommander Ys IX: Monstrum Nox

Ys est l’une des séries emblématiques de Falcom en matière de RPG. Chaque opus nous entraine dans une nouvelle histoire du journal d’Adol Cristin, un aventurier qui occupe à chaque fois le rôle principal. Dans Ys IX : Monstrum Nox, il se retrouvera sur une île prison entouré de nouveaux compagnons qui formeront ensemble les Monstrum. Ces derniers sont des êtres possédants des pouvoirs particuliers qui permettront notamment au joueur de se déplacer de différentes façons dans les environnements.

Outre ce thème carcéral, on restera dans un Action-RPG assez classique mais toujours aussi bien maitrisé comme nous l’a prouvé l’excellent Ys VIII précédemment. On l’attend pour le 5 février prochain sur PS4 et plus tard sur Switch et PC via Steam.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Développeur : Cyanide

: Cyanide Plateformes : PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X|S et PS5

: PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X|S et PS5 Date de sortie : 4 février 2021

: 4 février 2021 Précommander Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

En dehors de Vampire The Masquerade qui a eu droit plusieurs adaptations, le jeu de rôle Werewolf: The Apocalypse va lui aussi avoir droit à de nombreux jeux, dont Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. Cet opus nous mettra dans la peau d’un homme exilé du monde nommé Cahal, qui a le pouvoir de se transformer en loup-garou pour lutter contre ceux qui menacent la nature.

Le jeu aura la particularité de proposer trois gameplay distincts, avec la forme humaine de Cahal, sa transformation en loup et sa forme bestiale de loup-garou. Chaque forme amènera des séquences de jeu différentes, et il faudra jongler entre leurs différentes capacités pour faire un carnage parmi les ennemis.

King of Seas

Développeur : 3DClouds

: 3DClouds Plateformes : PS4, Xbox One, PC et Switch

: PS4, Xbox One, PC et Switch Date de sortie : 18 février 2021

King of Seas vous propose de voguer sur les mers dans des environnements générés de manière procédurale. Cet Action-RPG proposera de l’exploration et de nombreuses batailles navales dynamiques. Votre but sera de récupérer ce que l’on vous a pris à travers de nombreuses quêtes scénarisées.

Des activités annexes seront aussi au menu comme des chasses aux trésors, du commerce ou encore de la pêche. Il sera en plus possible de customiser ses navires. Un titre qui promet d’être assez original pour peu que vous n’ayez pas le mal de mer.

Persona 5 Strikers

Développeur : Atlus

: Atlus Plateformes : PS4, PC, Switch

: PS4, PC, Switch Date de sortie : 23 février 2021

: 23 février 2021 Précommander Persona 5 Strikers

Suite d’un des plus grands JRPG de ces dernières années, Persona 5 Strikers a d’abord été imaginé comme un musou, une déclinaison type « Warriors » à l’instar de Fire Emblem et Zelda dernièrement, mais il relève bien plus de l’Action-RPG comme le définissent les développeurs de chez Koei Tecmo. On retrouvera donc toute la bande (sauf Kasumi puisque cette suite ne se base pas sur la version Royal de Persona 5) pour un roadtrip à travers le Japon afin de faire la lumière sur d’étranges phénomènes.

Nous avons eu l’occasion de l’observer récemment via un évènement presse pour un aperçu, et il semble que le titre comblera surtout les fans de Persona plutôt que les amateurs de musou purs et durs. On l’attend le 23 février prochain sur PS4, Switch et PC avec des textes en français.

Bravely Default 2

Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : 26 février 2021

: 26 février 2021 Précommander Bravely Default II

Après Octopath Traveler, les développeurs reviennent à leurs premiers succès en proposant Bravely Default II, une suite canonique à Bravely Second : End Layer. Lui-même étant la suite de Bravely Default. Sur le continent d’Excillant, où se trouve cinq royaumes, nous suivrons le périple de Seth, un jeune marin, et la princesse Gloria de Musa. Nos deux héros vont ensuite s’allier avec Elvis l’érudit, et Adèle la mercenaire pour sauver le monde.

Le RPG reprend les bases connues des précédents volets, à savoir un groupe de 4 héros partant en voyage et combattant de nombreux porteurs d’astérisques. Ces derniers sont des artefacts magiques qui permettent à n’importe quel combattant d’adopter un job (mage, combattant, tank, danseur…). Les combats au tour par tour à base de stratégies avec le système de « Brave » et « Default » et les nombreuses classes offertes par les astérisques sont sans conteste le plus gros point fort du jeu en plus de sa direction artistique accrocheuse.

Neptunia Virtual Stars

Développeur : Compile Heart

: Compile Heart Plateformes : PC, PS4

: PC, PS4 Date de sortie : 5 mars 2021 (PS4), 29 mars (Steam)

: 5 mars 2021 (PS4), 29 mars (Steam) Précommander Neptunia Virtual Stars

RPG japonais assez ciblé, Neptunia Virtual Stars arrivera début mars dans nos contrées occidentales. Déjà disponible sur le sol japonais, il s’agit d’un nouvel opus ancré dans la licence des jeux Neptunia, une série de niche, mais qui fait partie des franchises phares de Compile Heart. Le studio nous propose un épisode un peu annexe qui va d’ailleurs se traduire par des spécificités dans le gameplay.

Cette aventure prendra la forme d’un RPG hack’n’slash qui est bien plus tourné vers l’action. Les habitués retrouveront avec plaisir des visages connus comme Neptune, Noire, Vert ou encore Blanc, mais aussi de nombreux invités issus de la scène des VTubers tels que ReVdol! ou encore Hololive. Malheureusement, pas de traduction français, il faudra se contenter des sous-titres anglais, mais les fans ont l’habitude.

Monster Hunter Rise

Développeur : Capcom

: Capcom Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : 26 mars 2021

: 26 mars 2021 Précommander Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise est le prochain jeu de chasse aux monstres majeur de Capcom après Monster Hunter World Iceborne. Alors que la Switch n’y avait pas eu droit, Capcom console les joueurs Nintendo avec un nouveau titre qui apporte même encore plus de dynamisme. Avec notamment le Filoptère, un grapin de soie qui permet de se mouvoir et de se propulser aisément partout ou encore les Chumsky, des compagnons canins que l’on pourra monter pour se déplacer et grimper plus rapidement.

L’une des grandes nouveautés est que l’on pourra même chevaucher les monstres et les contrôler pendant un certain temps. Et bien sûr, la chasse pourra toujours se faire seul ou entre amis jusqu’à 4 en local ou en ligne.

Biomutant

Développeur : Experiment 101

: Experiment 101 Plateformes : PC PS4 et Xbox One

: PC PS4 et Xbox One Date de sortie : Premier trimestre 2021

: Premier trimestre 2021 Précommander Biomutant

On ne compte plus les retards de Biomutant, attendu maintenant depuis 2017. 2021 pourrait être enfin l’année de sa sortie, avec plusieurs indices qui laissent suggérer une sortie durant les premiers mois de l’année.

Le titre se présente sous la forme d’un Action-RPG avec une immense zone ouverte, où l’on incarnera un petit mutant que l’on pourra personnaliser et qui devra parcourir le monde pour le purifier. Au programme, des combats très stylisés façon comics, avec de kung-fu, des armes à feu et des robots à manipuler, ainsi que des boss d’envergure et des véhicules qui permettront d’explorer de fonds en comble la map du jeu.

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Développeur : PlatinumGames/Toylogic (remaster)

: PlatinumGames/Toylogic (remaster) Plateformes : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date de sortie : 23 avril 2021

: 23 avril 2021 Précommander NieR Replicant ver.1.22474487139…

NieR Replicant ver.1.22474487139… est un remaster du tout premier Nier sorti à l’époque sur PS3 sous deux versions différentes. Ici, nous aurons uniquement droit au protagoniste juvénile que nous n’avions pas eu chez nous. Une pépite qui est passé inaperçue à l’époque et qui reprend vie grâce au succès colossal de Nier Automata. C’est le studio Toylogic qui est chargé de remettre le titre au goût du jour et qui a en réalité effectué un travail de refonte que l’on peut placer entre un remaster et un remake.

En plus des graphismes remaniés, le soft est entièrement doublé. Le compositeur de la bande-son, Keiichi Okabe, a en plus réenregistré toutes les chansons et en a ajouté de nouvelles. NieR Replicant ver.1.22474487139… sortira le 23 avril prochain sur PC, PS4, et Xbox One.

Mass Effect : Legendary Edition

Développeur : Bioware

: Bioware Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Date de sortie : printemps 2021

: printemps 2021 Précommander Mass Effect Legendary Edition

Avant le retour de la saga avec un nouvelle épisode, BioWare va nous offrir une petite piqure de rappel concernant l’aventure du Capitaine Shepard et de tous ses compagnons avec le remaster de la trilogie Mass Effect. On ne sait pas encore les spécificités de ce remaster, mais on peut s’attendre à ce qu’il rende les trois jeux nettement plus agréables, sans doute avec une compatibilité 4K et un framerate amélioré.

On espère aussi que le gameplay du premier épisode sera légèrement revu, afin de rendre la saga plus homogène et ne pas décourager les nouveaux joueurs qui seraient déçus par ce premier contact.

Disgaea 6 : Defiance of Destiny

Développeur : Nippon Ichi Software

: Nippon Ichi Software Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : été 2021

: été 2021 Précommander Disgaea 6: Defiance of Destiny

Si vous êtes plus porté sur le Tactical-RPG, Disgaea 6 : Defiance of Destiny pourrait bien vous donner votre dose de l’année en plus d’offrir un univers bourré d’humour. Il s’agit de la licence phare de Nippon Ichi Softaware qui a rarement déçu les fans. Nous suivrons Zed dans sa quête pour atteindre un statut plus élevé et défier le Death-tructor Divin. Il fera la rencontre de personnages hauts en couleur en plus d’explorer de nombreux environnements chaotiques.

Au niveau du gameplay, on peut s’attendre à quelque chose de varié avec de nombreuses unités à recruter et une foule d’attaques spéciales impressionnantes. Attendu pour cet été 2021 exclusivement sur Switch, Disgaea 6 : Defiance of Destiny proposera des textes en français.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin

Développeur : Capcom

: Capcom Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : Eté 2021

Monster Hunter Stories 2 est la suite du premier opus sorti à l’époque sur 3DS. Reprenant l’univers du célèbre jeu de chasse de Capcom, nous n’incarnons pas quelqu’un qui chasse les monstres mais qui devient ami avec eux. Pour faire court, nous sommes devant un Pokémon-like où l’on utilise les créatures pour combattre.

Attendu pour cet été, nous devrions en savoir plus au cours de l’année, mais on sait qu’il sera apparemment lié à Monster Hunter Rise prévu également sur Switch.

NEO : The World End With You

Développeur : Square-Enix

: Square-Enix Plateformes : Switch et PS4

: Switch et PS4 Date de sortie : été 2021

Neo : The Worlds Ends With You est la suite du RPG The Worlds Ends With You sorti initialement sur DS puis sur Switch dans une version « Final Remix ». Créé par Tetsuya Nomura, l’homme derrière la série Kingdom Hearts, le titre nous fera incarner un adolescent du nom de Rindo. A l’instar du protagoniste précédent Neku, il sera amené à participer au jeu des Reapers. Il devra ainsi affronter de nombreuses menaces à l’aides de badges donnant des pouvoirs surhumains.

Nous devrions toujours évoluer dans le quartier japonais de Shibuya, modélisé cette fois-ci en 3D. Le jeu est attendu sur PS4 et Switch pour cet été.

Scarlet Nexus

Développeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S

: PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S Date de sortie : été 2021

Scarlet Nexus est un nouvel Action-RPG développé par Bandai Namco dont d’anciens développeurs de la série Tales of. Dans un univers défini comme « Brain Punk », vous incarnerez notamment deux protagonistes (Yuito Sumeragi et Kasane Randall) chargés de combattre « les Autres », des monstres mutants qui descendent du ciel afin de dévorer les humains.

Le titre devrait donc prendre une direction assez proche des animes avec des personnages et une histoire travaillée. Le gameplay devrait donc être très dynamique et aura une certaine dimension stratégique grâce à des pouvoirs permettant de manipuler les éléments du décor. Scarlet Nexus est attendu pour cet été 2021 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PS4, et PS5.

Cris Tales

Développeur : Modus Games

: Modus Games Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Stadia

: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Stadia Date de sortie : 2021

Cris Tales est un jeu indépendant développé par le studio colombien Modus Games et qui s’inspire d’anciens J-RPG nippons. Avec sa direction artistique accrocheuse, il propose surtout une mécanique temporelle assez intéressante. En effet, l’héroïne aura la faculté de manipuler le temps et pourra interagir à la fois dans le passé, le présent, et le futur. Ce don sera aussi très utile dans les combats au tour par tour pour profiter au mieux des capacités de chacun.

Initialement prévu pour le 17 novembre prochain, il a été repoussé au début d’année 2021 sans plus de précision. Le titre sortira sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Switch, Stadia et PC via Steam et GOG.

Tales of Arise

Développeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Plateformes : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date de sortie : Inconnue

Tales of Arise est le prochain projet majeur de la série Tales of après Tales of Berseria. D’abord annoncé pour fin 2020, il a subi un report indéterminé à cause de la pandémie. En outre, Bandai Namco veut que le titre soit à la fois à la fois une évolution et un successeur. Les images déjà dévoilées ont en effet montré que la série prend un tournant, notamment du point de vue technique.

L’Action-RPG mettra notamment scène deux protagonistes (Alphen et Shionne) issus de deux planètes différentes : Danha et Rena, l’une exploitant l’autre grâce à sa supériorité scientifique. La licence gagnera donc en maturité et accentuera le réalisme. Tales of Arise devrait arriver en 2021 ou en 2022 dans le pire des cas sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Seiries X|S.

Digimon Survive

Développeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Plateformes : PC, PS4, Xbox One, Switch

: PC, PS4, Xbox One, Switch Date de sortie : 2021

Digimon Survive est le prochain titre de la licence Digimon très attendu par les fans. Nous devant un mélange de Tactical-RPG et de Visual Novel même si ce dernier semble dominer. Se situant dans un univers plus sombre, nous incarnerons Takuma Momotsuka qui devra survivre dans un monde inconnu avec d’autres personnages. Les choix narratifs auront apparemment un grand impact sur le développement du héros et les digivolution des créatures.

Initialement prévu en 2020, il a malheureusement été repoussé en raison de la crise sanitaire. Il devrait donc sortir en 2021 sans plus de précisions sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Crimson Desert

Développeur : Pearly Abyss

: Pearly Abyss Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date de sortie : fin 2021

D’abord pensé comme un MMORPG, Crimson Desert est devenu un Action-RPG orienté solo avec des mécaniques online, dans un vaste monde à explorer qui n’est autre que celui de Black Desert.

Le premier trailer nous laisse entrevoir un gameplay très orienté action, avec des combats dynamiques et même des prises de catch (oui oui), le tout dans un univers qui se rapproche de ce que l’on a pu voir avec The Witcher et Dragon’s Dogma. Le titre devrait sortir à la fin de l’année si tout se passe bien, mais on a encore aucune précision sur les plateformes concernées, en dehors du PC.

The Last Spell

Développeur : CCCP

: CCCP Plateformes : PC

: PC Date de sortie : inconnue

The Last Spell est le nouveau jeu du studio indépendant CCCP à l’origine de Dead in Vinland et Dead in Bermuda. Toutefois, ce dernier s’éloigne du genre survie pour nous plonger dans un Tactical-RPG possédant des éléments de roguelite. Un cataclysme engendré par des mages fous a plongé le monde dans le brouillard, transformant les humains en monstres. Le but est de protéger chaque nuit les derniers mages afin qu’ils puissent lancer le dernier sort qui pourra bannir la magie.

Il s’agira alors d’affronter des vagues d’ennemis la nuit et de se préparer le jour tout en gagnant en puissance ou encore en disposant des structures sur le terrain afin de se protéger. Chaque partie n’étant jamais la même, il faudra s’adapter en permanence et apprendre à maitriser les divers rouages du jeu.

Ruined King : A League of Legends Story

Développeur : Airship Syndicate

: Airship Syndicate Plateformes : PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC, et Switch

: PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC, et Switch Date de sortie : 2021

Ruined King : A League of Legends Story est un jeu de rôle indépendant reprenant l’univers du célèbre MOBA de Riot Games : League of Legends. Il est développé par Airship Syndycate à qui l’on doit Battle Chasers : Nightwar. Le titre ressemble d’ailleurs énormément à ce dernier avec ses mécaniques de jeu, notamment les combats au tour par tour.

Nous serons amenés à explorer les donjons de Bridgewater en compagnie de héros assez connus des joueurs du MOBA comme Miss Fortune, Yasuo, Ahri ou encore Braum. Il est attendu sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC, et Switch en 2021 sans plus de précisions.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Développeur : Hardsuit Lab

: Hardsuit Lab Plateformes : PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S

: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S Date de sortie : 2021

Repoussé à une date indéterminée, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 devrait enfin arriver en 2021 pour nous plonger en plein Seattle, dans les sombres rues de la cité où les vampires font des ravages.

Cette suite reprendra les éléments du premier opus avec une importance capitale des choix du joueur, qu’il devra effectuer tout au long de l’aventure et qui modifieront grandement celle-ci. Il sera aussi possible de rejoindre un clan, ce qui affectera également le déroulement de l’histoire. On attend maintenant une date de sortie définitive pour savoir quand les buveurs de sang se déchaineront.

Hogwarts Legacy

Développeur : Avalanche Software

: Avalanche Software Plateformes : PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5

: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 Date de sortie : 2022

Cela fait des années que les Potterheads attendent avec impatience un vrai RPG dans le monde d’Harry Potter, et c’est Hogwarts Legacy qui va combler ce vœu avec une aventure qui nous plongera dans le Poudlard du XIXe siècle.

Le jeu devrait prendre la forme d’un Action-RPG où le joueur incarnera un étudiant qui devra suivre les cours de ses professeurs, tout en s’aventurant dans de grands espaces ouverts et des donjons renfermant de nombreux secrets, donc des boss à combattre à coup de baguette magique.

Avec son premier trailer, Hogwarts Legacy a impressionné et donne envie d’en savoir plus. Initialement prévu en 2021, il a été décalé pour l’année 2022.

Rune Factory 5

Développeur : Marvelous

: Marvelous Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : été 2021

Rune Factory 5 est un mélange de RPG et de simulation agricole. On peut le voir comme un Harvest Moon avec un peu plus d’action et une ambiance très japanime. Dans cet opus, nous prendrons le contrôle d’un jeune garçon ayant perdu la mémoire et qui atterrira une petite ville bénie par la nature.

On alternera donc entre explorations de donjons, combats, le travail de la terre sans oublier l’aspect social qui nous permettra de draguer l’une des héroïnes du jeu.

Shin Megami Tensei V

Développeur : Atlus

: Atlus Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : 2021

Toujours chez Atlus, la licence qui a justement donné naissance aux jeux Persona se fait attendre avec un Shin Megami Tensei V qui donne peu de nouvelles. On ne sait ainsi pas grand-chose du titre si ce n’est qu’il sera apparemment un hybride entre le troisième et le quatrième opus de la série. Ce sera apparemment une exclusivité Nintendo Switch qui utilisera le moteur graphique Unreal Engine 4.

On devrait donc évoluer dans un Tokyo moderne et l’on retrouvera sans doute un système de combats au tour par tour avec des démons que l’on pourra fusionner pour en créer de plus puissants. Shin Megami Tensei V est attendu pour 2021 exclusivement sur Switch sans plus de précision.

Edge of Eternity

Développeur : Midgar Studio

: Midgar Studio Plateformes : PC, PS4, et Xbox One

: PC, PS4, et Xbox One Date de sortie : 2021

S’inspirant des grands noms du JRPG, Edge of Eternity a fait parler le savoir-faire français avec une aventure découpée en épisodes, proposés en amont de la sortie de la version finale du jeu. Le titre nous raconte l’histoire de héros qui vont faire face à un mal qui consume tous les êtres vivants, dans un monde à la croisée des chemins entre fantasy et science-fiction.

Cela fait maintenant plus de deux ans que le jeu est en accès anticipé, et le chapitre final devrait avoir lieu durant l’année 2021 si l’on en croit la page Steam, ce qui laisse à penser que la version complète sera disponible dans le même temps.

Gloomhaven

Développeur : Flaming Fowl Studios

: Flaming Fowl Studios Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2021

Disponible en accès anticipé depuis maintenant plus d’un an, le premier titre de Flaming Fowl Studio n’a toujours pas de date de sortie définitive pour sa version complète.

À la fois dungeon-crawler et RPG tactique au tour par tour, Gloomhaven adapte l’univers du jeu de plateau du même nom, avec des donjons à parcourir avec votre équipe dont les actions sont décidées par des cartes. Le jeu a eu droit à de nombreuses mises à jour et événements en 2020, on peut donc penser qu’il se rapproche de sa version finale, qui sera peut-être disponible en 2021.

Path of Exile 2

Développeur : Grinding Gear Games

: Grinding Gear Games Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2022

Path of Exile 2 est le second opus du célèbre hack’n slash et propose un nouveau scénario qui s’étend sur 7 actes qui seront disponibles en plus de la campagne originale du premier volet. Au menu des nouveautés, on peut s’attendre à 19 nouvelles classes d’ascendance, un nouveau système de gemmes d’aptitude et de meilleurs graphismes.

Une bêta était prévue pour 2021 mais la pandémie a malheureusement donné des difficultés au studio néo-zelandais, il ne faut pas ainsi l’attendre avant 2022 au minium.

Diablo IV

Développeur : Blizzard

: Blizzard Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2022

On se doute que Diablo IV ne sortira pas avant 2022, mais il pourrait profiter de cette année pour se présenter davantage, notamment lors de la BlizzCon Online. Le roi des hack’n slash semble revenir à ses origines, avec un monde bien plus sombre que le précédent opus, qui avait divisé à sa sortie avant de se raccrocher aux branches.

Cet épisode apportera son lot de nouveautés, comme une exploration revue dans les donjons, avec des événements aléatoires qui pourront survenir lors de l’exploration. Le grand monde ouvert amènera aussi des combats à grande échelle avec d’autres joueurs, contre des boss immenses, et la personnalisation du jeu semble encore plus poussé que par le passé. C’est assez pour que tous les amoureux de la licence attendent avec impatience ce nouvel épisode.

Darkest Dungeon 2

Développeur : Red Hook Studio

: Red Hook Studio Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2021

Il s’agit du second opus du jeu de rôle gothique indépendant largement acclamé par les joueurs et la critique. On ne sait pas encore grand-chose du titre si ce n’est qu’il reprendra les éléments de roguelite qui ont fait son succès avec des morts permanente et le niveau de stress des aventuriers.

Darkest Dungeon 2 devrait avoir droit à une phase d’accès anticipé en 2021 exclusivement sur l’Epic Games Store.

Baldur’s Gate III

Développeur : Larian Studios

: Larian Studios Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2021

Baldur’s Gate III est développé par Larian Studio à qui l’on doit les excellents RPG Divinity Original Sin. Il reprend ainsi le travail laissé à l’époque par BioWare pour proposer un nouvel RPG dans l’univers de la célèbre franchise Donjons & Dragons.

Se déroulant un siècle après les deux précédents volets, on ne retrouvera dans les royaumes oubliés du continent de Féérune avec un protagoniste parasité par les flagelleurs mentaux. Le titre est déjà disponible en accès anticipé depuis septembre 2020 et devrait normalement sortir officiellement en 2021 sur PC.

Dragon Age 4

Développeur : Bioware

: Bioware Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date de sortie : inconnue

BioWare prépare aussi le retour de la saga Dragon Age, qui se fait vraiment attendre. Avec tous les mouvements en interne au sein du studio, le jeu a mis le temps avant de se montrer, et même si l’on en a eu un petit aperçu lors des derniers Game Awards, on s’attend à ce qu’il se montre bien plus en 2021.

Reste à espérer qu’il sera à la hauteur du premier épisode et de Inquisition, avec de nouveaux personnages mémorables et une intrigue qui développera le lore de la saga.

Granblue Fantasy: Relink

Développeur : Cygames

: Cygames Plateformes : PS4 et PS5

: PS4 et PS5 Date de sortie : 2022

Granblue Fantasy: Relink n’a pas fini de nous faire attendre. Chaque année, c’est le silence complet autour du projet, en dehors de quelques informations lors des festivals qui ont lieu autour de la licence. Histoire de ne pas nous laisser languir trop longtemps en 2021, on a eu la confirmation que le jeu n’arriverait pas avant 2022, mais que l’on aurait droit à plein de détails durant la fin de l’année.

Pour rappel, cet épisode permettra d’incarner plusieurs personnages de la série, avec un groupe de quatre personnages à composer et des combats en temps réel.

Zelda Breath of the Wild 2

Développeur : Nintendo

: Nintendo Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : 2021

Alors que l’on attend sans cesse un Nintendo Direct pour nous présenter les futurs jeux de Nintendo, Zelda Breath of The Wild 2 s’est fait discret depuis son annonce. La suite du jeu acclamé en 2017 n’a encore révélé aucun détail, mais on devrait voir le royaume d’Hyrule profondément changé et bouleversé par rapport au premier épisode.

Eiji Aonuma avait annoncé en 2020 qu’il faudra encore attendre avant d’avoir des nouvelles du jeu, ce qui laisse à penser que 2021 pourrait nous en apprendre plus, en allant même jusqu’à croiser les doigts pour qu’il s’agisse aussi de son année de sortie.

Elden Ring

Développeur : From Software

: From Software Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date de sortie : 2021

Attendu comme le messie à chaque conférence ou grand événement, on croise les doigts pour que Elden Ring se montre enfin cette année. Le prochain jeu de From Software, à qui l’on doit les Dark Souls, Bloodborne et Sekiro, va proposer une nouvelle licence qui promet d’être massive, avec un grand monde ouvert à explorer et une difficulté toujours au rendez-vous.

On sait que George R.R. Martin, l »auteur de Game of Thrones, participe à l’élaboration de l’univers, on peut donc s’attendre à un lore riche et passionnant à suivre, comme dans toutes les productions du studio.

Babylon’s Fall

Développeur : Platinium Games

: Platinium Games Plateformes : PC et PS4

: PC et PS4 Date de sortie : Inconnue

Babylon’s Fall devait donner des nouvelles en 2020, mais il faut croire que la crise sanitaire a changé les plans de PlatinumGames. On en sait encore peu de de ce jeu d’action survolté, qui mettra en scène des combats très dynamiques qui ne sont pas sans rappeler ceux de NieR Automata, avec un héros qui pourra contrôler des armes à l’aide de fils magiques.

Développé en partenariat avec Square Enix, cette nouvelle licence est forcément très attendue étant donné le passif du studio, mais on attend maintenant que le jeu sorte de son mutisme pour espérer une sortie cette année.

System Shock Remake

Développeur : Nightdive Studios

: Nightdive Studios Plateformes : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date de sortie : 2021

La mode des remake a aussi touché System Shock, avec une refonte du jeu culte qui devrait arriver prochainement. Le jeu de Nightdive Studios est enfin réapparu lors de l’année 2020 avec une première démo jouable, qui nous donnait un aperçu de toutes ses nouveautés, notamment graphiques.

Malheureusement, on est maintenant sans nouvelle quant à une date de sortie pour ce remake. On imagine que les retours sont la démo ont permis aux développeurs de peaufiner l’expérience, et que le travail continue à un rythme soutenu pour peut-être nous surprendre en 2021.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Développeur : Tuque Games

: Tuque Games Plateformes : PC, PS4, Xbox One, et Switch

: PC, PS4, Xbox One, et Switch Date de sortie : 2021

Dungeons & Dragons: Dark Alliance se déroule, comme son nom l’indique, dans l’univers de Donjons & Dragons. Défini comme un successeur de Baldur’s Gate Dark Alliance, ce jeu entend bien remettre la coopération au centre de son système de jeu.

Entre hack’n’slash et dungeon crawler, ce jeu reprendra également quelques systèmes de jeu tirés des Baldur’s Gate. Malheureusement, depuis l’année dernière, on en a peu entendu parler. On sait en revanche que l’intrigue prendra place après le roman L’Eclat de Cristal, et que la progression devrait être plutôt ouverte, loin d’une succession linéaire de quêtes.

Final Fantasy XVI

Développeur : Square-Enix

: Square-Enix Plateformes : PS5

: PS5 Date de sortie : 2022

Après un Final Fantasy XV qui n’a pas mis tout le monde d’accord, Final Fantasy XVI promet un vrai renouveau pour la série. Avec son monde plus orienté vers la dark-fantasy, et des combats encore plus dynamiques, ce seizième opus s’annonce comme étant plus sanglant que les autres, comme l’a montré son premier trailer. On y incarnera un jeune guerrier chargé de protéger son petit frère contre les empires voisins qui convoitent son pouvoir.

Produit par Naoki Yoshida, qui a sauvé (avec son équipe) Final Fantasy XIV de la déroute, ce nouvel épisode est très attendu par les fans de la saga, qui espèrent retrouver une aventure épique et pleine de rebondissements, avec des personnages forts. On ne devrait pas le voir arriver en 2021, mais c’est bien cette année qu’il refera parler de lui.

Pathfinder Wrath of Righteous

Développeur : Owlcat Games

: Owlcat Games Plateformes : PC

: PC Date de sortie : juin 2021

Avec plus de 2 millions de dollars amassés lors de sa campagne Kickstarter, Pathfinder: Wrath of Righteous a réussi avec brio sa campagne de financement participatif. Le jeu nous proposera de faire face à la venue de créatures d’un autre monde, suite à l’ouverture d’une brèche qui a déclenché une guerre. On pourra alors créer des personnages avec 10 races différentes, et jusqu’à 21 classes jouables.

Pour le moment, on ne sait pas quand le titre sera disponible, mais il entrera dans sa phase de beta test dès le mois de janvier, ce qui laisse à penser qu’on pourra y jouer d’une manière ou d’une autre en 2021.

Project Re: Fantasy

Développeur : Atlus

: Atlus Plateformes : Inconnue

: Inconnue Date de sortie : Inconnue

Ces dernières années, Atlus a été bien occupé à développer des RPG avec un contexte contemporain, à l’image de la série Persona. Le studio compte cependant s’atteler à la fantasy, avec Project Re: Fantasy, que l’on imagine être un titre provisoire.

En dehors de quelques artworks, ce nouveau jeu ne fait pas vraiment parler de lui, avec un développement qui devrait seulement être dans ses prémices. Avec la qualité des productions d’Atlus ces derniers temps, on attend tout de même de pied ferme ce que le studio va nous réserver avec un tout nouvel univers.

The Elder Scrolls VI

Développeur : Bethesda

: Bethesda Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date de sortie : Inconnue

Depuis le rachat de Bethesda par Microsoft, qui prendra effet en 2021, on attend de savoir si les choses vont s’accélérer du côté de The Elder Scrolls VI. On a bien eu quelques bribes d’informations, comme quoi le jeu serait plus vaste que Skyrim avec une carte à peu près similaire tout en étant bien plus dense, mais aucun détail sur sa fenêtre de sortie.

On ne sait pas encore si le jeu sera exclusif à la Xbox Series et au PC, mais ce qui est sûr, c’est qu’il sera disponible sur le Game Pass le jour de sa sortie. Une sortie que l’on espère voir venir d’ici les deux prochaines années, mais même en étant optimiste, on voit mal le titre arriver avant 2023.

Starfield

Développeur : Bethesda

: Bethesda Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date de sortie : Inconnue

On a plus de chances de voir Starfield, l’autre grand projet majeur de Bethesda, arriver dans les prochains mois que The Elder Scrolls VI. Ce RPG spatial est encore bien mystérieux, et on sait seulement qu’il possédera une carte bien plus grande que celle de Fallout 76, et que les PNJ auront une place centrale dans l’aventure.

Le jeu a eu droit à une refonte complète du moteur de studio, et proposera une aventure essentiellement solo. Aucune vraie image du jeu n’a été présentée depuis tout ce temps, mais Bethesda pourrait profiter de cette année 2021 pour enfin démarrer la communication autour du projet.

Project F

Développeur : Riot Games

: Riot Games Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date de sortie : Inconnue

Parmi tous les jeux que Riot Games développe autour de la licence League of Legends, Project F a de quoi intriguer tous les amateurs de RPG et de cet univers. Cependant, contrairement à Ruined King, l’autre RPG tiré de la licence, on ne sait strictement rien sur ce projet.

Le jeu pourrait prendre la forme d’un hack’n slash avec des composantes multijoueur, mais tout a pu changer depuis l’annonce du jeu. Riot Games n’en n’a pas reparlé depuis, comme de nombreux projets, mais la sortie de Ruined King pourrait peut-être faire bouger les choses en 2021.

Avowed

Développeur : Obsidian

: Obsidian Plateformes : PC, Xbox Series X

: PC, Xbox Series X Date de sortie : 2022

Avowed est le prochain RPG du studio Obsidian à qui l’on doit notamment l’excellent Fallout New Vegas. Avec Avowed, les développeurs s’inspirent ironiquement d’une autre grosse licence de Bethesda, à savoir The Elder Scrolls. L’aventure se déroulera à la première personne dans le monde médiéval-fantastique d’Eora.

On ne sait pas encore grand-chose du titre si ce n’est qu’il sera pleinement optimisé pour la Xbox Series X. Il ne faut toutefois pas l’attendre avant un bon moment, le plus plausible étant 2022.

Fable

Développeur : Playground Games

: Playground Games Plateformes : PC, Xbox Series X|S

: PC, Xbox Series X|S Date de sortie : Inconnue

Fable aura droit à un nouvel opus, c’est enfin officiel depuis de Xbox Showcase de juillet 2020. Aucune information n’a été encore dévoilée si ce n’est qu’il sera développé par Playgrounds Games à qui l’on doit les nombreux titres Forza. Il faudra sans doute attendre un bon moment avant de le voir débarquer, sans doute pas avant 2023 en tout cas.