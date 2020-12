Aperçu Persona 5 Strikers : Nos premières impressions

Persona 5 Strikers a enfin officialisé sa sortie occidentale et le duo Sega – Atlus nous a donc confié à une présentation virtuelle du jeu la semaine dernière pour nous en dire plus. On vous partage tout ce que l’on a appris au cours de cette session.

Persona 5 Strikers Launch Edition (PS4) - Acheter sur Amazon Plongez dans le monde stylisé de persona avec une histoire totalement inédite; Contrôlez votre équipe de manière dynamique au fil de combats explosifs

Pas de Royal mais des Monarques

Après nous avoir indiqué les informations que vous connaissez déjà (plateformes, date de sortie et traduction française des textes), nous avons eu droit à une explication du contexte du jeu. Persona 5 Strikers se déroule pendant les vacances d’été qui suivent Persona 5.

Autant évoquer immédiatement ce qui reste flou, à savoir Persona 5 Royal. Nous n’avons jamais eu de réponse définitive pour savoir si Strikers prenait en compte Royal ou pas, on a préféré à la place nous dire que l’on se concentrait plutôt sur les personnages du jeu de base.

D’étranges phénomènes liés au monde cognitif ont lieu dans toutes les grandes villes japonaises. Ainsi les Voleurs Fantômes partent enquêter dans tout le pays et n’infiltrent non pas des Palais mais des villes où règnent des Monarques, pour y trouver les Prisons et libérer leurs victimes.

Monde plus ouvert mais pas monde ouvert

https://www.youtube.com/watch?v=CaEPtPd2McQ

Nous avons ensuite vu une vidéo de gameplay de plus de 31 minutes capturée sur PlayStation 4 que voici. La séquence montrée se déroule un peu après la démo japonaise que vous avez peut-être eu la chance d’essayer en début d’année. On y voit le protagoniste se promener à Yongen-Jaya pour se rendre au Café Leblanc. Et il faut avouer que sans l’interface un peu différente, on ne pourrait pas différencier Persona 5 Strikers du RPG de base.

Et oui, il reste bien la dualité entre le monde « réel » et le monde cognitif, il sera possible d’explorer (au moins en partie) les villes sans forcément y croiser des ennemis à combattre. D’ailleurs en mode cognitif, les villes ne sont pas des niveaux classiques de musou mais bien des ensembles de zones liées que l’on explore pour trouver comment débloquer le chemin vers l’objectif, comme s’il s’agissait d’un donjon.

On y retrouve donc des checkpoints qui permettent de pouvoir changer la composition de son équipe ou revenir à tout moment dans le monde réel pour poursuivre sa progression plus tard. L’action ne devrait pas être trop frénétique sans les objectifs avec comptes à rebours ou les alliés à sauver avant le K.-O. La ville de Tokyo que nous avons vu faisait également la part belle à l’exploration même verticale avec la possibilité de grimper sur les toits.

De l’action et du RPG

Les combats de Persona 5 Strikers tentent de mêler RPG et musou. Nous ne voyons que Joker en action dans cet extrait mais le reste de l’équipe sera également jouable, chacun avec son propre gameplay. On fait des combos mais il y a aussi les éléments des attaques et des adversaires à prendre en compte, tout comme les altérations d’état. Il est possible d’utiliser les compétences de ses Persona et le temps se ralentit pour nous laisser naviguer dans le menu.

Il y a les fameuses All-Out Attack mais également les Showtime apparus dans Royal. Les Baton Pass sont également de la partie mais cette fois-ci, comme le jeu nous propose déjà de changer de personnage à la volée, l’effet permet plutôt à un équipier de lancer une technique pour nous aider, sans devoir interrompre son combo. Comme pour Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau, on ressent déjà une énorme volonté de retranscrire au mieux le gameplay original.

En effet, quand vous êtes sur le terrain, il n’y a pas de hordes d’ennemis mais plutôt des ombres à prendre en embuscade comme dans Persona. Et c’est en entrant à leur combat que le groupe d’adversaires apparaît devant vous. Si vous êtes vu sans avoir pris par surprise, le niveau de menace de la ville augmente ce qui va vous compliquer la vie. On n’ira pas jusqu’à parler d’infiltration mais c’est plus subtil qu’un musou classique.

Chambre de velours

L’autre vidéo est un montage de plusieurs phases de dialogues, car si les jeux de combat ou de danse n’ont pas échappé au bla-bla habituel des Persona, ce n’est pas Persona 5 Strikers qui va le faire. Atlus a activement participé à la production et cela se ressent sur l’écriture et encore une fois, cela pourrait parfaitement s’intégrer au jeu d’origine, que ce soit au niveau visuel ou dans l’écriture des personnages qui conservent leur dynamique, au moins dans ce que l’on a vu.

On a donc eu 13 minutes d’échanges doublées en anglais entre les Voleurs Fantômes, dont les deux premières minutes en français qui montrent leurs retrouvailles. Les voix anglohpones qui peuvent vous aider à suivre le reste de la vidéo en italien puis allemand puis espagnol si vous souhaitez continuer. Rassurez-vous, tout ce qui est montré reste dans la première ville du jeu et ne spoile donc rien.

Malheureusement, des problèmes techniques ont écourté la session de questions des journalistes et les réponses données sont aussi vagues que pour le Royal canonique ou non. Sachez donc qu’une démo occidentale n’est pas prévue pour l’instant mais que ce n’est pas encore définitif. Même flou à propos de l’optimisation PlayStation 5 du jeu.

https://www.youtube.com/watch?v=LGk0bb4guxU