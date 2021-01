Depuis quelques années, la tendance de l’open-world ne faiblit pas avec de nombreux titres qui viennent établir de nouveaux standards tous les ans, comme Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077 ou encore Assassin’s Creed Valhalla en 2020. Cette année 2021 devrait être aussi bien remplie de ce côté-là, avec une dizaine de titres déjà annoncés pour ces prochains mois et ceux que l’on espère voir avant 2022.

Dans cette sélection, il ne sera question que de titres disposant de vrais mondes ouverts, en écartant les MMO. On fait le point ensemble sur les open-world le plus attendus de 2021 et au-delà, afin de savoir dans quels mondes et univers s’immerger cette année.

Riders Republic

Développeur / Editeur : Ubisoft Annecy / Ubisoft

Plateformes : PC / PS5 / PS4 / Xbox Series / Xbox One / Stadia

Date de sortie : 25/02/2021

Le premier grand monde ouvert à explorer en 2021 n’aura rien de dépaysant et s’ancrera bien dans notre époque. Riders Republic reprend plus ou moins la formule de The Crew 2 avec plusieurs types de déplacements et la met à la sauce sports extrêmes, comme ce que pouvait proposer Steep.

Ici, les ski et le snowboard seront aux côtés des vélos tout-terrain, des skates, des rollers et des wingsuits pour parcourir un vaste espace constitué de plusieurs biomes, permettant de recourir à de nombreuses activités en solitaire ou entre amis, histoire de montrer vos capacités dans chaque sport. On pourra même croiser jusqu’à 50 joueurs sur la map, qui s’adonneront à toutes ces activités ensemble.

Far Cry 6

Développeur / Editeur : Ubisoft Toronto / Ubisoft

Plateformes : PC / PS5 / PS4 / Xbox Series / Xbox One / Stadia

Date de sortie : courant 2021

Attendu initialement pour le début d’année 2021, Far Cry 6 nous fera patienter un peu plus longtemps mais devrait nous réserver un monde ouvert de qualité à sa sortie. On y croisera un dictateur sans pitié incarné par Giancarlo Esposito, que l’on devra empêcher de mettre la ville à feu et à sang.

L’action se déroulera à Yara, une île fictive des Caraïbes, ce qui devrait signer un retour aux sources pour la série, avec des décors plus proches des premiers opus, fourmillant de plages et de palmiers, même si ces derniers devraient être tâchés de sang à cause de la guerre qui règne dans les rues.

Hogwarts Legacy

Développeur / Editeur : Avalanche Software / Warner Bros. Interactive

Plateformes : PC / PS5 / PS4 / Xbox Series / Xbox One

Date de sortie : courant 2021

Il s’agit probablement de l’un des jeux les plus attendus de cette année, mais Hogwarts Legacy n’a pas encore précisé sa date de sortie, même s’il devrait bien arriver en 2021. Le jeu en monde ouvert dans l’univers de Harry Potter a impressionné lors de son premier trailer, avec la promesse de vivre la vie trépidante d’un élève de Poudlard bien avant que Harry ne rejoigne l’école, au XIXe siècle.

On devrait avoir la possibilité de se balader à travers tout le château, mais aussi dans des lieux extérieurs qui devraient contenir de nombreux secrets. Si l’on en croit les images, il sera même possible de voler à dos de griffon pour se déplacer, tout comme sur des balais magiques. Un vaste monde qui devrait être passionnant à explorer, même sans être fan de la licence.

Horizon Forbidden West

Développeur / Editeur : Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment

Plateformes : PS5 / PS4

Date de sortie : courant 2021

Lui aussi est très attendu mais n’a pas encore de date de sortie précise. Horizon Forbidden West viendra nous raconter la suite des aventures d’Aloy en 2021, avec un monde encore plus rempli que celui de Zero Dawn. Le premier trailer nous a confirmé cela en faisant voyager Aloy à travers le continent à la recherche de réponses, tout en croisant de nouvelles formes de robots sur son chemin.

On découvrira donc une nouvelle zone entre l’Utah et la côte pacifique des États-Unis, avec de grands monuments délabrés à explorer comme le Golden Bridge ainsi que la possibilité de s’aventurer dans les profondeurs sous-marines, à la recherche de reliques du passé, englouties par l’océan ou les lacs. En plus de cela, le titre ne devrait disposer de presque aucun temps de chargement, de quoi profiter au mieux de ce nouveau monde sans interruption.

Gotham Knights

Développeur / Editeur : Warner Bros. Games / Warner Bros. Interactive

Plateformes : PC / PS5 / PS4 / Xbox Series / Xbox One

Date de sortie : courant 2021

Après une série Arkham très réussie, Batman revient nous faire visiter Gotham City en 2021 avec Gotham Knights. Enfin, disons plutôt Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood, puisque le jeu prend place dans un univers où Bruce Wayne est décédé, et a confié les rênes de la ville à sa Bat-Family.

On retrouvera donc un Gotham profondément changé par cette disparition, en proie aux super-vilains comme Mr Freeze que l’on a aperçu dans la bande-annonce. Cette dernière nous montrait également une grande liberté d’action, avec la possibilité de rouler avec des véhicules au sein de la ville, tout en profitant des différents modes de déplacements des différents personnages. Et pour ceux qui n’aiment pas s’aventurer en solo dans cette sombre cité, Gotham Knights permettra de jouer en coopération.

S.T.A.L.K.E.R 2

Développeur : GSC Game World

Plateformes : PC / Xbox Series

Date de sortie : courant 2021

14 ans après le premier opus, la série S.T.A.L.K.E.R revient pour un second volet très attendu, qui nous fera à nouveau parcourir la zone de Chernobyl.

Bien entendu, cette grande zone a explorer sera remplie de dangers, avec des mutations, des anomalies, et des radiations qui pourraient coûter la vie aux joueurs. On est en droit d’attendre une suite aussi réussie que le premier épisode, avec des endroits aussi bien intrigants qu’inquiétants à visiter.

Biomutant

Développeur / Editeur : 101 Experiment / THQ Nordic

Plateformes : PC / PS4 / Xbox One

Date de sortie : courant 2021

On l’attendait pour 2019, puis pour 2020, et on croise maintenant les doigts pour que 2021 soit la bonne. Biomutant nous fait languir depuis des années, mais on espère que c’est la dernière.

Avec son monde ouvert post-apocalyptique, qui permet aux joueurs de choisir dès le départ sa destination et l’ordre dans lequel il veut parcourir cet endroit, le titre de THQ Nordic a de sacrés arguments en plus de son gameplay dynamique et de sa direction artistique unique. Le jeu mettra aussi en place de nombreux véhicules, tandis que chaque biome réservera son lot de surprises et demandera aux joueurs d’être bien préparés, avec de l’équipement adéquat en fonction de la météo ou des dangers qui règnent dans chaque partie du monde.

Hazel Sky

Développeur / Editeur : Coffee Addict Studio / Another Indie

Plateformes : PC / PS4 / Xbox One / Switch

Date de sortie : courant 2021

Parmi tous les AAA de cette sélection, on retrouve aussi quelques jeux indépendants tout aussi intriguant, à l’image de Hazel Sky. Le titre nous fera faire la connaissance de Shane, qui souhaite devenir ingénieur mais qui va devoir passer toute une série d’épreuves en réparant des machines dispersées sur une île.

Une aventure très solitaire nous attend, avec plusieurs énigmes à résoudre pour lever le voile sur les précédents ingénieurs ayant foulé le sol de l’île.

Sherlock Holmes Chapter One

Développeur : Frogwares

Plateformes : PC / PS5 / PS4 / Xbox Series / Xbox One

Date de sortie : courant 2021

Les aventures de Sherlock Holmes ont eu droit à plusieurs adaptations ces dernières années grâce à Frogwares, qui n’a cessé de peaufiner sa formule. Avec Sherlock Holmes Chapter One, le studio prend cependant un nouveau départ, avec un Sherlock bien plus jeune et différent des précédents jeux.

Le titre nous fera quitter Londres et le 221B Baker Street pour nous faire visiter une île fictive au sein de la Méditerranée, que notre jeune Sherlock pourra visiter à l’envie afin de ressasser ses souvenirs d’enfance et découvrir la vérité sur la mort de sa mère. Une aventure qui devrait donc être originale, avec une plus grande liberté d’action qu’auparavant.

Crimson Desert

Développeur : Pearl Abyss

Plateformes : PC / Consoles (non précisées)

Date de sortie : fin de l’année 2021

D’abord annoncé comme un MMO, Crimson Desert a fait son retour lors des derniers Game Awards pour présenter sa nouvelle formule, essentiellement tourné vers le solo malgré des mécaniques online.

Le titre nous offrira un vaste monde à découvrir dans l’univers de Black Desert, l’autre jeu phare de Pearl Abyss, et si les premières images ne mentent pas et qu’aucun downgrade ne vient gâcher le tableau, on peut s’attendre à l’un des plus beaux mondes ouverts de cette année 2021. Le jeu tirera visiblement des influences du côté des grands RPG occidentaux, notamment The Witcher 3, avec une partie action qui rappellera davantage Dragon’s Dogma, pour ne citer que lui.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Développeur : Nintendo

Plateformes : PC / PS4 / Xbox One / Switch

Date de sortie : inconnue

On ne sait même pas encore s’il sortira en 2021, mais on espère que The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 sera bien l’une des surprises de cette année. Forcément, puisque l’on parle d’open-world, cet opus est forcément attendu au tournant depuis que le premier volet a révolutionné la formule, et a proposé l’un des meilleurs mondes ouverts jamais vu.

On ne sait presque rien de cette suite, mais avec le premier trailer, on peut s’attendre à voir le royaume d’Hyrule complètement changé, ce qui permettrait d’éviter la redite par rapport à l’opus initial. On espère aussi que le jeu ne tombera pas dans la facilité et proposera tout un tas d’améliorations dans ce monde, avec une richesse folle et des secrets à découvrir à chaque coin de la carte.

Dying Light 2

Développeur : Techland

Plateformes : PC / PS4 / Xbox One

Date de sortie : inconnue

Disparu des radars pendant un moment, Dying Light 2 pourrait bien profiter de 2021 pour voir la lueur du jour, sans mauvais jeu de mots. On est en tout cas certain d’avoir de ses nouvelles cette année, même si l’on espère une sortie dans le même temps. Cet opus nous donnera l’occasion de nous balader dans un monde post-apocalyptique en ruine, où l’on sautera de bâtiment en bâtiment façon parkour, tel un Mirror’s Edge infesté de zombies.

La particularité de ce monde ouvert, outre son cycle jour-nuit, résidera dans les changements que le joueur pourra lui apporter. Durant les différentes missions, le héros rencontrera plusieurs factions et devra effectuer des choix, qui auront un impact sur l’évolution de ce terrain de jeu.

State of Decay 3

Développeur / Editeur : Undead Labs / Microsoft

Plateformes : PC / Xbox Series / Xbox One

Date de sortie : inconnue

Hormis Dying Light 2, on pourrait également rester chez les zombies en 2021 du côté de State of Decay 3, même si on ne connait pas encore la date précise du titre.

Contrairement au jeu de Techland, aucune image in-game n’a été montrée ici, et on doit pour le moment se contenter d’un trailer en images de synthèse, mais étant donné que le deuxième épisode était plutôt réussi, il y a de quoi attendre ce nouvel opus de pied ferme. On peut au moins s’attendre à retrouver des centaines de zombies à décimer sous un climat glacial, si l’on en croit la bande-annonce.

Atomic Heart

Développeur : Mundfish

Plateformes : PC / PS5 / PS4 / Xbox Series / Xbox One

Date de sortie : inconnue

Si l’on ne sait toujours pas précisément quand il devrait arriver, il ne serait pas étonnant de voir Atomic Heart débarquer cette année. Ce jeu d’aventure à la première personne nous emmènera dans une URSS alternative, où l’on incarnera un agent du KGB chargé d’enquêter sur une base dont les robots ont connu des problèmes techniques.

Certaines de ces machines se retourneront contre les humains, tandis que le joueur devra découvrir les secrets les plus enfouis et les plus dérangeants de cette base, que l’on pourra explorer de fond en comble.

Everwild

Développeur / Editeur : Rare / Microsoft

Plateformes : PC / Xbox Series / Xbox One

Date de sortie : inconnue

Après un Sea of Thieves qui a mis du temps a trouver son public mais qui a convaincu sur la durée, Rare revient avec un jeu d’aventure onirique, Everwild. Annoncé en 2019, le titre n’a pas fait beaucoup parler de lui, sauf quand il a perdu son directeur créatif il y a quelques mois.

Le titre semble pourtant bien avancer, mais il est encore très timide et n’a pas dévoilé d’information particulière depuis un moment. On imagine cependant que la rapport à la nature sera très poussé dans ce monde, ce qui pourrait donner lieu à de beaux moments d’exploration.

Fable IV

Développeur / Editeur : Playground Games / Microsoft

Plateformes : PC / Xbox Series / Xbox One

Date de sortie : inconnue

Même en étant optimiste, on doute que Fable IV (ou Fable tout court) fasse partie de la sélection des jeux à suivre pour 2021, voire même en 2022, mais qui sait.

Ce nouvel opus fraîchement annoncé est très énigmatique, puisque son seul teaser ne servait qu’à montrer que l’esprit humoristique de la licence serait bien de retour. En tout cas, avec la maitrise de Playground Games dans les mondes ouverts de Forza Horizon, on peut s’attendre à une vraie claque pour ce nouveau Fable.

Avowed

Développeur / Editeur : Obsidian / Microsoft

Plateformes : PC / Xbox Series / Xbox One

Date de sortie : inconnue

Obsidian est passé maître dans l’art des RPG en monde ouvert, ce qui nous rend impatient à l’idée de découvrir Avowed, dont on ne sait pour le moment pas grand-chose.

Le titre se déroulera dans le monde d’Eora, celui de la série Pillars or Eternity, et devrait être encore plus grand que le monde de Skyrim, du moins en densité selon les dires du studio. On peut s’attendre à beaucoup moins d’espaces vides donc, et nettement plus de choses à faire et à découvrir. On y croit peu pour 2021, mais 2022 semble être une date de sortie logique pour le jeu.

Skull & Bones

Développeur / Editeur : Ubisoft Singapour / Ubisoft

Plateformes : PC / PS4 / Xbox One

Date de sortie : inconnue

Comme de nombreux jeux de cette sélection, Skull & Bones fait partie des jeux éternellement repoussés dont on ignore pour le moment la date de sortie. Si l’on en croit les dernières informations, le titre devrait cependant bien sortir durant la prochaine année fiscale, qui s’étale d’avril 2021 à mars 2022.

La raison de ce retard vient du fait que le jeu a eu droit à un redémarrage à zéro en internet, avec l’arrivée d’un monde persistant qui devrait évoluer avec les actions des joueurs. On attend de voir ce que cela donnera, et si le jeu aura une toute autre allure que dans les premières vidéos que l’on a pu voir du jeu.

Project Athia

Développeur / Editeur : Luminous Productions / Square Enix

Plateformes : PC / PS5

Date de sortie : inconnue

En marge de Final Fantasy XVI, dont on ne sait pas encore de quelle manière son monde sera présenté, Square Enix pourra compter sur Project Athia pour nous faire voyager. Le titre est encore bien énigmatique et n’a été présenté qu’au travers d’un trailer qui laissait entrevoir de vastes contrées luxuriantes.

On en sait donc encore peu sur la liberté d’action que proposera le jeu, mais les quelques séquences nous permettent de voir de l’exploration verticale, avec des déplacements très rapides pour l’héroïne. 2021 devrait nous permettre d’en apprendre bien plus sur le jeu.

Elden Ring

Développeur : From Software

Plateformes : PC / PS4 / Xbox One

Date de sortie : inconnue

On n’est même plus sûr de le voir arriver en 2022 à cette allure, mais Elden Ring devrait aussi bousculer le sous-genre des mondes ouverts. Les jeux de From Software comme Sekiro ou Dark Souls ont toujours proposé des zones plus ou moins ouvertes reliées par un HUB central, avec des raccourcis à trouver, mais jamais de vrai monde ouvert à proprement parler.

Elden Ring devrait changer la donne avec un univers qui mettra l’accent sur la liberté du joueur, et des zones à explorer à cheval dans l’ordre qu’il souhaite. On imagine que cela bousculera totalement l’expérience, et quand on connaît la maitrise du studio en matière de level-design, on attend forcément de voir ce qu’Elden Ring va nous réserver.