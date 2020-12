Aperçu Atelier Ryza 2 Lost Legends & Secret Fairy – Une bonne suite en vue ?

Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout a été le meilleur lancement de la série Atelier et a enregistré de très bons chiffres de ventes dans le monde pour un JRPG de niche. La licence de Gust perdure depuis les Mana Khemia sur PS2 et connait de multiples arcs narratifs. Dans chacun d’eux, on se retrouve à chaque opus avec des héroïnes différentes mais liées entre elle. La précédente devient souvent le mentor de la suivante. Avec Atelier Ryza 2, le studio chamboule ses habitudes en gardant la même héroïne. Une décision à la fois logique et ingénieuse comme nous allons le voir.

Condition de test : Nous avons joué au titre pendant une quinzaine d’heures sur PC dans une version assez complète. Bien que ce deuxième opus proposera des textes en français, nous n’avons pas eu accès à cette traduction lors de cet aperçu.

L’épisode de la maturité ?

Atelier Ryza était sans conteste un bon jeu qui a tranché avec pas mal de choses par rapport aux précédents Atelier. Il faut savoir qu’il y a un roulement sur chaque arc entre ceux qui dirigent et produisent. Même chose en ce qui concerne l’illustrateur qui a apporté un nouveau style qui a fait l’unanimité parmi les fans. L’héroïne et l’engouement autour d’elle sur les réseaux sociaux ont grandement participé à sa popularité, c’est la raison laquelle on la retrouve 3 ans plus tard pour une nouvelle épopée.

Alors que le premier titre nous faisait vivre les rêves d’aventure d’une jeune fille de fermiers habitant sur une petite île, la seconde nous emporte 3 ans plus tard sur le continent. Ryza a désormais 20 ans et compte bien devenir une alchimiste accomplie dans la grande ville de Ashra-am Baird. Elle va évidemment retrouver ses anciens compagnons qui ont eux-aussi prit leur vie en main pour accomplir leurs objectifs respectifs, mais on découvrira aussi de nouvelles têtes comme Patricia ou encore Clifford, un chasseur de trésor qui a du style.

Le choix ainsi fait est particulièrement intelligent car cela nous permet de retrouver des personnages auxquels nous nous étions attachés (et pas seulement en tant que PNJ) dans le précédent et de les voir à maturité. Le développement de certains est même assez surprenant comme Tao. Ce second épisode dégage un sentiment de nostalgie agréable qui garde en outre son atmosphère bon enfant avec un groupe d’amis, cette-fois plus mature, qui part de nouveau à l’aventure.

Les débuts sont toutefois moins poussifs que dans le premier et on retrouve tout de suite ses marques dans notre nouvel atelier. Pas besoin d’avoir forcément fait le premier pour apprécier celui-ci, mais c’est tout de même grandement recommandé tant l’empreinte du 1 participe au charme du 2 par ce plaisir de voir ce qu’est devenu tout ce beau monde. De plus, afin de motiver les expéditions, un nouveau mystère vient taper à la porte de Ryza avec un œuf mystérieux, et nous nous arrêteront là en ce qui concerne le scénario.

Des améliorations en pagaille

On ne va pas y aller par quatre chemins, même après ces premières heures de jeu, la différence se ressent rapidement. Pour faire court, tout est mieux. Gust a bien tiré profit du succès de Ryza premier du nom pour améliorer sa recette. Il reprend bien sûr les bases du premier avec de l’exploration, des combats et de la récolte de ressources afin d’exercer votre métier principal : l’alchimie. On retrouve d’ailleurs à peu de chose près le même principe que dans le premier sauf que l’on troque ici des niveaux d’alchimie contre un arbre de compétence.

En progressant dans le scénario et en fabriquant des objets, vous gagnez des points de compétence à dépenser dans cet arbre afin de débloquer de nouvelles recettes et des améliorations diverses (ingrédients supplémentaires, récolte améliorée…). Un système que l’on préfère bien plus et qui permet d’avoir une meilleure visibilité ainsi qu’une plus grande liberté sur ce que l’on veut développer à l’avenir.

Liberté est d’ailleurs l’un des maîtres mots de ce RPG tant l’exploration gagne en profondeur avec une plus grande verticalité. Il y a toujours quelques murs invisibles assez pénibles mais on n’a plus cette impression d’explorer de vastes terrains plats et fades. Ryza pourra fabriquer de nouveaux objets en cours de route qui l’aideront à débloquer de nouveaux passages comme de l’exploration sous-marine. Autre addition sympathique : lorsque se trouve sur un point de collecte, une bulle apparait désormais pour nous indiquer quelles ressources nous sommes susceptibles d’avoir avec tel outil.

L’ajout majeure en matière d’exploration est celui des ruines qui sont au cœur de l’intrigue. Des donjons auxquels on a inclus une sorte de jeu d’archéologue où l’on doit retrouver des indices afin de percer les mystères du passé. Le principe semble devenir vite répétitif, une ressenti que nous confirmerons lors du test après en avoir exploré un peu plus.

Ce qui ne change pas ou presque

Atelier Ryza 2 garde le même moteur graphique et accuse forcément un certain retard par rapport à la concurrence. Les fans, et plus généralement les joueurs de JRPG de niche, saurons passer outre comme d’habitude d’autant que l’on reste dans une certaine continuité. Bonne nouvelle concernant la qualité de la bande-son qui égale largement sa grande sœur et fait même mieux pour sur certains thèmes.

Parmi tous les bons peaufinages du studio, c’est sans doute le système de combat qui a subi le plus de changements, mais pour le meilleur. Gust a corrigé tout ce qui ralentissait le rythme d’un système déjà bien dynamique pour offrir des joutes encore plus plaisantes. A titre d’exemple, on peut maintenant se défendre lorsqu’un ennemi attaque et même gagner des points d’action si l’on presse la touche au bon moment. Une fois le combat lancé, tout va très vite et on switch entre les personnages tout en enchaînant les compétences. Nous étions d’abord cantonnés à Tao, mais lorsque l’on a enfin eu une équipe de 4 combattants, la donne a bien changé.

Comme cela a été dit en préambule, nous attendrons le test pour évoquer la traduction mais on retrouve les mêmes voix japonaises. On rappelle que le premier ne proposait pas de doublage anglais, ni de textes en français. D’ailleurs les cut-scenes et doublages semblent bien plus nombreux qu’auparavant.