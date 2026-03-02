Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 mars 2026 (Marathon, Pokémon Pokopia, Slay the Spire 2…)

Les sorties de la semaine

Des sorties jeux vidéo, vous en aurez tout le tour du ventre cette semaine, à commencer par deux mastodontes, l’un chez Nintendo, l’autre chez Sony. Le premier, Pokémon Pokopia, qui promet d’être le jeu cozy parfait pour ces prochains mois, et de l’autre, Marathon, le jeu service qui va sans doute décider de l’avenir de Bungie. Et malgré toute l’attention que l’on portera à ces deux jeux, il y en aura bien d’autres à découvrir, comme l’accès anticipé de Slay the Spire 2, ou encore la sortie de Planet of Lana II.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

2 mars

3 mars

4 mars

5 mars

6 mars