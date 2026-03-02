Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 mars 2026 (Marathon, Pokémon Pokopia, Slay the Spire 2…)
Publié le
Rédigé par Jordan
Le voilà, le mois de mars qui nous fait trembler chaque année et qui donne des sueurs froides à notre portefeuille. C’est souvent l’un des mois où les sorties jeux vidéo s’entassent le plus tous les ans, et ce mois de mars 2026 ne dérogera pas à la règle, même si pas mal de reports ont pu être notés afin de nous laisser un peu plus respirer. On fait le point sur toutes les sorties jeux vidéo à venir durant ces quatre prochaines semaines.
Les sorties de la semaine
Des sorties jeux vidéo, vous en aurez tout le tour du ventre cette semaine, à commencer par deux mastodontes, l’un chez Nintendo, l’autre chez Sony. Le premier, Pokémon Pokopia, qui promet d’être le jeu cozy parfait pour ces prochains mois, et de l’autre, Marathon, le jeu service qui va sans doute décider de l’avenir de Bungie. Et malgré toute l’attention que l’on portera à ces deux jeux, il y en aura bien d’autres à découvrir, comme l’accès anticipé de Slay the Spire 2, ou encore la sortie de Planet of Lana II.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
2 mars
3 mars
- Legacy of Kain: Defiance Remastered (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch 2, Switch)
- Scott Pilgrim EX (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)
- Windstorm: The Legend of Khiimori (PC, accès anticipé)
- iRacing Arcade (PC)
- Esoteric Ebb (PC)
4 mars
- Homura Hime (PC)
- Ninja Gaiden 4 – DLC The Two Masters (PC, PS5, Xbox Series)
5 mars
- Pokémon Pokopia (Switch 2)
- Marathon (PC, PS5, Xbox Series)
- Planet of Lana II (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)
- Slay the Spire II (PC accès anticipé)
- Never Grave: The Witch and The Curse (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)
- Coffee Talk Tokyo (Switch)
- Docked (PC, PS5, Xbox Series)
6 mars
- Lost and Found Co. (PC)
