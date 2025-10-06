Les sorties jeux vidéo du 6 octobre (Battlefield 6, Little Nightmares III, 2XKO…)
Maintenant que l’on est entré dans le mois d’octobre, le rythme des sorties s’intensifie. Cette semaine encore, plusieurs jeux devraient créer l’événement et faire parler d’eux. Voici les sorties à venir cette semaine.
Les sorties de la semaine
Cette semaine sera forcément marquée par la sortie tant attendue de Battlefield 6. Le titre d’Electronic Arts doit convaincre pour permettre à la licence de se redresser, après quelques années difficiles. On notera également la sortie en accès anticipé de 2XKO, le jeu de combat League of Legends qui fera ses grands débuts après une bêta, tandis que Supermassive Games doit prouver qu’il peut prendre le relai de Tarsier Studio sur Little Nightmares III.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
6 octobre
- Daimon Blades (PC, accès anticipé)
- CARIMARA: Beneath the forlorn limbs (PC)
7 octobre
- 2XKO (PC, accès anticipé)
- King of Meat (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Blood of Mehran (PC, PS5, Xbox Series)
- Seafarer: The Ship Sim (PC, accès anticipé)
- Sonic Wings Reunion (PS4, PS5, Switch)
- Sopa: Tale of Stolen Potato (PC, Xbox Series)
- Star Wars: Beyond Victory (Meta Quest)
9 octobre
- Absolum (PC, PS4, PS5, Switch)
- Blue Protocol: Star Resonance (PC, iOS, Android)
- Yooka-Replaylee (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Bye Sweet Carole (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Lost Eidolons: Veil of the Witch (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Fellowship (PC)
- Obakeidoro 2 : Chase & Seek (Switch 2)
10 octobre
- Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Little Nightmares III (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Little Nightmares: Enhanced Edition (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Dreams of Another (PC, PS5, PS VR2)
- PixelJunk Eden 2 (PC, PS5, PS4)
- Disgaea 7 Complete (Switch 2)
- Barbie Horse Trails (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)
- Snoopy and the Great Mystery Club (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
Vous retrouverez très prochainement sur notre site plusieurs tests de jeux présents sur cette liste, à commencer par celui de Battlefield 6.
