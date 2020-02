Chaque lundi, on vous propose un rapide résumé des sorties à venir dans la semaine. On vous l’avait déjà proposé la semaine passée avec les sorties de Journey to the Savage Planet ou encore Warcraft 3 Reforged et on fait le point sur ce qui arrivera dans les prochains jours.

Quelles sont les sorties jeux du 3 au 9 février 2020 ?

Dawn of Fear (PS4) – 3 février

Première sortie de cette semaine, c’est Dawn of Fear qui déboulera sur PlayStation 4 le 3 février. Très discret depuis son annonce, il s’agit d’un survival horror qui veut nous replonger dans l’horreur à l’ancienne avec des inspirations du côté de Resident Evil ou encore Silent Hill. Il faudra résoudre des énigmes et récolter des objets et indices pour découvrir la vérité sur un étrange manoir.

Dawn of Fear est uniquement prévu en version numérique via le PlayStation Store.

Monster Energy Supercross 3 (PC, PS4, One, Switch) – 4 février

Après déjà deux épisodes, la série Monster Energy Supcross revient pour un troisième opus. Toujours chapeauté par Milestone, il s’agit d’un jeu de motos qui se base sur le championnat du Supercross Monster Energy 2019. On attend bien sûr des améliorations mais il s’annonce déjà meilleur que ses prédécesseurs.

Monster Energy Supercross 3 sera disponible en version physique et numérique.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (PC, PS4, One, Switch) – 4 février

Se basant sur la série Netflix sorti il y a quelques mois, un jeu vidéo The Dark Crystal va sortir sur consoles et PC le 4 février. Celui-ci se traduit par un tactical RPG sans prétention mais qui devrait tout de même être particulièrement sympathique. Il reprendra l’univers que l’on aime tant et proposera pas mal de choses à faire.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est disponible à l’achat sur GOG.com (PC) et en numérique sur les autres consoles.

Zombie Army 4: Dead War (PC, PS4, One) – 4 février

Après trois volets déjà plutôt sympathiques, le spin-off à la série Sniper Elite revient avec Zombie Army 4: Dead War. Ici, on reste sur un jeu de tir où il faut affronter des zombies nazis et l’emphase sera mis sur la progression du personnage avec de nouvelles armes, des compétences et d’autres joyeusetés. La bonne nouvelle, c’est que la fameuse killcam fait son retour où l’on voit l’impact de nos balles.

Zombie Army 4: Dead War sera disponible aussi bien en numérique qu’en version physique.

Kunai (PC, Switch) – 6 février

Parmi les petites productions indépendants attendues dans les prochains jours, on a l’intrigant KUNAI, un jeu d’action / aventure aux composantes metroidvania. On y a joue Tabby, une drôle de tablette, qui va devoir se battre contre de vilains robots. Pas de version physique prévue.

Bien sûr, d’autres sorties sont à noter. On pense au prometteur Scourgebringer, un titre indépendant qui arrivera en early access le 7 février, ou encore le portage Switch de The Turing Test le lendemain. Sur quoi comptez-vous craquer ? Dites-le nous !