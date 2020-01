Une nouvelle semaine démarre et après l’arrivée du DLC de Kingdom Hearts 3, appelé ReMind, et Temtem, sorte de Pokémon créé par des fans maintenant accessible en accès anticipé sur PC, faisons le point sur ce qui arrive les prochains jours. Monument du jeu de stratégie qui fait son retour ou encore exploration sur une planète inconnue, voici ce qui vous attend.

Quelles sont les sorties jeux du 27 janvier au 2 février 2020 ?

Journey To The Savage Planet (PC, PS4, Xbox One) – 28 janvier

Jeu d’aventure et d’exploration, Journey to the Savage Planet est un titre décalé qui va nous demander de découvrir une planète lointaine pour voir si elle est habitable ou non. On devra répertorier la faune et la flore locale, et il s’annonce comme une expérience sympathique. Notre test est d’ailleurs déjà en ligne.

The Coma 2 : Vicious Sisters (PC) – 28 janvier

Après une phrase d’accès anticipé de trois petits mois seulement, The Coma 2: Vicious Sisters s’apprête à sortir en version définitive. D’abord sur PC ce 28 janvier, puis sur consoles plus tard dans l’année. Il s’agit d’un jeu de survie développé par un studio coréen et fait suite à The Coma: Recut. On devra faire face à une créature et survivre dans un univers horrifique.

Warcraft III Reforged (PC) – 29 janvier

Probablement la sortie la plus attendue de cette année : l’iconique jeu de stratégie en temps réel de Blizzard fait son retour. Warcraft III Reforged apporte des graphismes améliorés, des contrôles modernisés, toutes les fonctionnalités sociales liées à Battle.net, de nouvelles cinématiques et surtout, une excellente occasion de se replonger dans ce RTS incontournable.

Bookbound Brigade (PC, PS4, Switch) – 30 janvier

Ces derniers temps, le genre metroidvania se multiplie. Bookbound Brigade en faire partie. Jeu d’action en sidescrolling, il veut se démarquer par son idée de jouer non pas un seul personnage mais tout un groupe de héros. Il se distingue aussi par la présence de huit héros issus de la littérature tels que le comte Dracula, le Roi Arthur ou encore la Reine Victoria.

Patapon 2 Remastered (PS4) – 30 janvier

Lui, il était attendu depuis très longtemps ! Après sa promesse de sortie pour 2018, Patapon 2 Remastered avait disparu des radars. Mais il arrivera finalement (et enfin !) ce 30 janvier. On y retrouve nos fameux Patapons avec de nouvelles mécaniques, de nouvelles choses à faire, et bien sûr, des graphismes améliorés par rapport à sa version d’origine.

Skellboy (Switch) – 30 janvier

Repoussé à la dernière minute en 2019, Skellboy va enfin se loger sur Switch ce 30 janvier avant d’arriver plus tard dans l’année sur PC. Il s’agit d’un action RPG au style minimaliste où l’on y incarne un ancien héros revenu d’entre les morts. Il faudra sauver le monde dans une ambiance quelque peu décalée et venir à bout d’un terrible magicien.

Arc of Alchemist (PS4, Switch) – 31 janvier

Et l’on boucle cette sélection avec la présence d’un JRPG chapeauté par Compile Heart : Arc of Alchemist. Avec pas mal d’améliorations par rapport à sa version japonaise sortie l’année passée, le titre nous fera suivre les aventures de Quinn Bravesoft qui va devoir sauver le monde en partant en expédition dans le désert pour combattre de nombreuses créatures.

Evidemment, il y a d’autres sorties à noter. On peut évoquer Warhammer Underworlds : Online, ce 28 janvier, Cook, Serve, Delicious! 3?! qui fera son entrée en accès anticipé le 29 janvier, Coffee Talk le même jour sur consoles et PC ou encore l’étonnant Speaking Simulator, le 30 janvier. Sur quoi comptez-vous craquer ?