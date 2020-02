On est en début de semaine et vous savez quoi ? C’est le moment de faire le point sur les prochaines sorties jeux vidéo. Les jours passés, on a pu mettre la main sur une nouvelle version de Under Night In-Birth ou encore l’arrivée d’un bundle pour Bayonetta et Vanquish. Voyons maintenant ce qui arrive cette semaine.

Quelles sont les sorties jeux du 24 au 29 février 2020 ?

Broken Lines (PC, Switch) – 25 juin

Première sortie notable cette semaine, ce sera l’arrivée de Broken Lines, un RPG tactique qui laissera au joueur les commandes d’une escouade de soldats britanniques qui se retrouvent piégés derrière les lignes ennemies. Sous contexte d’une seconde guerre mondiale uchronique, on devra alors mener à bien notre mission de survie avec des affrontements stratégiques mais aussi des choix de dialogues qui auront des conséquences sur les relations entre les personnages et impacteront ainsi l’histoire.

Overpass (PC, PS4, One, Switch) – 27 février

Chapeauté par Nacon, anciennement Bigben, Overpass est un jeu de course tout-terrain. Le soft se définit comme une simulation off-road et sera basée sur le franchissement d’obstacles. L’objectif ? Venir à bout des différents tracés sur des terrains particulièrement accidentés tout en conduisant des véhicules de type buggie ou quad. On aura droit à un mode carrière ou encore des modes multijoueurs.

One Punch Man : A Hero Nobody Knows (PC, PS4, One) – 28 février

Le chauve capé aura droit à son propre jeu vidéo. Bandai Namco continue ses nombreuses adaptations de mangas/animes avec cette fois-ci, One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Il s’agit d’un jeu de combat qui reprend bien évidemment l’univers de l’oeuvre originale avec un casting relativement complet. La particularité réside dans le fait que Saitama ne pourra intervenir qu’en fin de combat pour asséner un coup fatal.

Rune Factory 4 Special (Switch) – 28 février

En attendant l’arrivée de Rune Factory 5, les développeurs ont décidé de ressortir le quatrième opus qui était paru sur 3DS en 2014. Rune Factory 4 Special propose alors une optimisation de ses mécaniques et de ses graphismes pour la Switch et ajoute du contenu comme un mode Newlywed qui permet d’approfondir les relations entre les personnages. Un mode vétéran et de nouvelles scènes sont également incluses.

Bloodroots (PC, PS4, Switch) – 28 février

On termine par une production indépendante, Bloodroots, un jeu d’action où l’on y incarnera Mr. Wolf qui est en quête de vengeance. Trahis et laissé pour mort, le protagoniste cherchera à tout prix la raison pour laquelle il a été trahi et éliminera un bon paquet d’ennemis sur son passage pour découvrir la vérité. Un bon défouloir en somme.

Dans les autres sorties que l’on peut noter pour cette semaine, on peut évoquer Wasteland Remastered, le 25 février, Space Channel 5, qui arrive en réalité virtuelle le même jour, l’arrivée de Two Point Hospital sur consoles de salon, Sayonara Wild Hearts sur Xbox One et Samurai Shodown sur Switch, tous le 25 également. Enfin, n’oublions pas Hero Must Die. Again qui arrivera aussi.