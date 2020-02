On est lundi, c’est donc l’occasion de faire le point sur les sorties jeux vidéo qui arrivent dans les prochains jours. Après une semaine surtout marquée par Dreams et Wolcen, voyons ce qui débarque sur nos consoles bientôt.

Quelles sont les sorties jeux du 17 au 23 février 2020 ?

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle (PS4, One) – 18 février

L’une des dates importantes à noter, c’est donc ce mardi 18 février. PlatinumGames a décidé de nous ressortir deux titres emblématiques de son catalogue avec une édition remasterisée de Bayonetta et Vanquish. Les deux incontournables font leur retour sur PlayStation 4 et Xbox One avec de meilleurs graphismes, une résolution adaptée et d’autres bonnes choses.

Evidemment, ce que l’on retient surtout, c’est qu’une édition physique regroupant les deux jeux sur la galette sort à la même date pour la modique somme de 39.99€. Mieux encore, un steelbook avec les illustrations des jeux est présent. Rien de mieux pour faire plaisir aux collectionneurs ou aux joueurs qui n’ont toujours pas tenté l’aventure.

DCL: The Game (PC, PS4, One) – 18 février

Le même jour, on y retrouvera DCL: The Game. Projet original, il s’agit d’un jeu de course de drones. On pourra alors piloter les fameux engins à travers plusieurs tracés, que ce soit en arcade en solo ou en multijoueur. Plusieurs styles de commandes seront disponibles pour aider les personnes qui ne connaissent rien à la discipline ou au contraire, tenter de coller au mieux à la réalité pour les professionnels.

Devil May Cry 3 Special Edition (Switch) – 20 février

Le 20 février sera marqué par l’arrivée de la version Switch de Devil May Cry 3 à travers une Special Edition. Outre un affinage visuel, cette mouture ne sera pas totalement comme les précédents portages de la licence puisque l’on aura tout de même pas mal de petites nouveautés comme la possibilité de choisir son style de combat via la croix directionnelle, celle de changer d’arme à tout moment ou encore l’intégration d’un multijoueur.

Les amateurs de jeux de combat pourront mettre la main sur Under Night In-Birth Exe : Late[cl-r]. Version au contenu étoffé de Under Night In-Birth Exe : Late[st], on a ici jeu de combat 2D qui met en scène des lycéens japonais, avec une histoire assez présente. Cette mouture apporte un nouveau combattant et beaucoup d’ajustements dans les mécaniques.

A côté de ces sorties majeures, on y retrouve d’autres titres, comme l’arrivée de Giraffe and Annika sur PC, le portage consoles de Hunt Showdown et la version Xbox Onec de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue le 18 février, l’intrigant The Suicide of Rachel Foster le lendemain ou encore Katana Kami: A Way of the Samurai sur PS4 et Switch le 20 février.