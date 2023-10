Sony s’attend à d’excellents résultats pour PlayStation en cette fin d’année, notamment grâce à Marvel’s Spider-Man 2

Le meilleur Noël de la PS5 ?

Lempel commence par rappeler que c’est la première année où PlayStation est en mesure de répondre à la demande du public pour ce qui est de la quantité des stocks de PS5. C’est en janvier de cette année que les choses ont réellement pu se débloquer, et maintenant que la situation est stable, Lempel dit que le groupe s’attend à ce que cette période de fin d’année soit « l’une des plus fortes saisons de notre histoire pour ce qui est des ventes de consoles ».

Il ne mentionne pas l’arrivée du nouveau modèle de PS5 même si celui-ci devrait permettre à la console de dynamiser davantage les ventes. Il indique néanmoins que Marvel’s Spider-Man 2 est l’une des raisons à cela. Lempel revient également sur les critiques autour de l’augmentation du prix du PlayStation Plus, qu’il justifie par la valeur du service qui a augmenté au fil des années :

« Comme pratiquement tout le reste dans le monde, nous devons examiner nos prix et nous adapter aux conditions du marché. Je suis heureux de dire que, contrairement à beaucoup d’autres services d’abonnement, nous n’avons pas touché au prix PlayStation Plus pour 85 % du monde depuis de nombreuses années. C’était donc la première fois que nous faisions quelque chose de la sorte. »

Il explique également que les abonnements aux paliers les plus élevés du service (Extra et Premium) sont plus nombreux que ce à quoi PlayStation s’attendait initialement.

On notera enfin que Lempel est revenu sur la stratégie cross-media qui est de plus en plus présente chez PlayStation, avec des licences qui s’exportent sur le petit ou sur le grand écran. Ce domaine est désormais essentiel pour le groupe, qui va le faire évoluer :

« C’est désormais un élément central de notre stratégie visant à présenter ces grands personnages et ces mondes à un public plus large. »

Le prochain bilan financier du groupe ne devrait pas tarder, mais pour voir s’il atteint ces objectifs de ventes pour la fin d’année, il faudra attendre début 2024.