Sony annonce un PlayStation Showcase pour le 24 mai et tease de nouvelles licences

Sony va devoir sortir ses grosses cartouches de l’année

Les joueurs PlayStation 5 attendait cette date de pied ferme, le PlayStation Showcase fera ses révélations le 24 mai à 22 heures (heure française), soit mercredi prochain. On rappel que le dernier PlayStation Showcase date du 9 septembre 2021. Un preuve que ce Showcase est toujours une mine d’ors pour les amoureux de grosses annonces puisque nous avions eu la confirmation de Marvel’s Spider-Man 2, un premier trailer de gameplay pour God of War Ragnarok ou encore l’annonce d’une adaptation de Wolverine chez Insomniac Games.

See you soon! PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time: https://t.co/GZVl6Du3Mu pic.twitter.com/mdvIlLq3Ph — PlayStation (@PlayStation) May 17, 2023

Nous serons donc loin de la configuration habituelle des State of Play parfois décevants. D’après les informations données par l’article du PlayStation Blog, le live devrait durer un peu plus d’une heure et se concentrera sur les jeux PS5 et PS VR2 à venir. Toujours d’après cet article, nous aurons de nouvelles licences annoncées lors de ce direct. Nous verrons d’ailleurs si les rumeurs autour de jeux Konami se confirment. On pense surtout au possible retour de Castlevania et d’un potentiel remake de Metal Gear Solid 3.

Le PlayStation Showcase pourra être visionné en direct sur Youtube et Twitch.

Quels sont vos pronostiques ou attentes pour cet évènement ?