Sony, Nintendo et Microsoft seront bien tous les trois de retour à la Paris Games Week cette année

Bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui comptaient se rendre à la Paris Games Week cette année. Depuis l’année dernière, le salon parisien a montré sa volonté de redevenir un événement incontournable pour la scène gaming française, mais cela ne sera possible que si les éditeurs et constructeurs jouent le jeu. Heureusement pour le SELL, Sony, Nintendo et Microsoft ont bien conscience du potentiel d’une telle exposition et seront donc au rendez-vous pour l’édition 2023 du salon.