Sony confirme qu’il n’est pas intéressé à l’idée de racheter Warner Bros

Sony a la tête ailleurs

Qui va racheter Warner Bros ? C’est la question brûlante en ce moment à Hollywood. Plusieurs grands noms se bousculeraient en coulisses pour tenter de mettre la main sur une entreprise au catalogue ultra riche, mais de son côté, Sony n’est pas du tout intéressé. C’est en tout cas ce que déclare son PDG Hiroki Totoki, qui a répondu à une question de Nikkei à ce propos :

« Pour l’instant, nous ne souhaitons pas nous lancer dans une grande opération de fusion-acquisition à Hollywood. Nous souhaitons consolider nos atouts dans l’animation et les jeux vidéo. »

Sony aurait de toute façon bien du mal à se positionner en tant qu’acquéreur pour le groupe Warner Bros en entier, tant celui-ci vaut cher. Et même sur le plan du cinéma, Sony veut se concentrer sur le marché qui est en pleine évolution en ce moment, celui des animes (en plus de celui des jeux), en atteste le succès du dernier film Demon Slayer, qui a récolté plus de 660 000 millions de dollars au box-office (Sony est à la production via Aniplex), soit l’un des plus grands succès de l’année au cinéma. Totoki ne précise cependant pas si un rachat de la division jeux vidéo du groupe pourrait être envisageable, mais même Warner Bros n’a pas été très clair à ce sujet pour le moment.

On attend maintenant de savoir qui sera vraiment intéressé par Warner Bros (en dehors de Skydance/Paramount) pour savoir ce qu’il adviendra de Warner Bros Games et de ses studios.