Sonic Frontiers : De nombreux fans demandent à Sega de reporter la sortie du jeu

Sonic Frontiers a dévoilé pour la première fois son gameplay la semaine dernière, avec plusieurs vidéos s’attardant sur le monde ouvert, le système de combat et les puzzles que présentera cet épisode pas comme les autres. Et s’il a sans doute su charme quelques fans, le titre de Sega en a aussi déçu beaucoup d’autres, comme on peut le voir avec la montée du hashtag #DelaySonicFrontiers, qui demande sans détour à ce que le jeu soit reporté pour être améliorer.

Un report pour tout corriger ?

Certes, Sonic Frontiers n’a pas encore annoncé de date de sortie, mais Sega a déjà affirmé plusieurs fois par le passé que le titre sortirait bien avant la fin de l’année 2022, sans plus de précisions. Cela veut donc dire que le jeu est dans la dernière ligne droite de son développement, ce qui inquiète une partie de la communauté, qui n’a pas été rassurée par les premières vidéos de gameplay.

Depuis quelques jours, le hashtag #DelaySonicFrontiers est brandi par les fans mécontents, qui pointent du doigt les nombreux détails inachevés de cet open-world, avec ce grand sentiment de vide et des animations pas toujours terminées, sans parler du manque d’identité visuelle qui est aussi reproché au titre.

Evidemment, ces réactions sont amplifiées par le caisson de résonnance habituels des réseaux sociaux, et il y a peu de chances que Sega en tienne rigueur, même le cas du film Sonic instaure un précédent qui sera forcément pointé du doigt. Comme le relève Eurogamer, le fondateur du fan-site Sonic Stadium, Svend Joscelyne, aussi en charge de la publication chez IGN, mentionne qu’il ne croit pas à un report du jeu, puisque les problèmes apparents du jeu vont bien au delà du simple peaufinage.

Cela n’empêchera sans doute pas ce hashtag de se multiplier au cours des semaines à venir, étant donné que l’on est amené à revoir le jeu durant tout le mois de juin, surtout ces prochains jours à l’occasion du Summer Game Fest.