Sonic Frontiers nous en dit plus sur les niveaux du Cyber Space

Sonic Frontiers a déjà livré pas mal de secrets, mais il en avait encore sous le pied pour mieux se montrer lors du dernier Nintendo Direct Mini Partner Showcase qui a été diffusé hier. Le court passage du prochain jeu du hérisson bleu nous a permis de faire le point sur ce que l’on savait déjà de Sonic Frontiers, mais aussi d’avoir un aperçu de niveaux spéciaux qui se déroulent d’un un endroit appelé Cyber Space.

Des niveaux plus traditionnels en vue ?

Sonic pourra entrer dans les différents niveaux du Cyber Space pour y récolter des clés, qui l’aideront à progresser dans l’aventure. Ces niveaux sont en réalité des reliques du passé, qui semblent mêler l’histoire des îles de Starfall à celle des niveaux classiques de Sonic, puisque l’on reconnait des bouts de Green Hill Zone à l’intérieur. Ici, le gameplay s’apparente davantage à la forme traditionnelle des jeux Sonic en 3D, avec des niveaux à traverser à toute vitesse.

En plus de cela, Sega a fait le point sur quelques autres détails autour du jeu, comme le fait que les combats disposeront d’un mode Auto pour celles et ceux qui ne veulent pas s’embêter avec les différents mouvements de Sonic, mais aussi que l’on aura le choix entre deux types de gameplay, un mode Action et un mode Vitesse.

Dans le premier, il sera plus simple de diriger Sonic, notamment pour les phases de plateformes, et dans le second, tout ira plus vite, ce qui est adapté à celles et ceux ayant l’habitude de jouer à des jeux Sonic.

Sonic Frontiers sortira fin 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Switch.