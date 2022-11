Sonic Frontiers : Les premiers tests sont arrivés, que vaut cet épisode ?

Pas facile de sortir la même semaine que God of War Ragnarok, même quand on s’appelle Sonic. Depuis son annonce, Sonic Frontiers n’a fait que diviser le public, et les tests de la presse ainsi que les premiers retours des joueurs et des joueuses étaient attendus au tournant. L’embargo est désormais tombé, et s’il faudra patienter un tout petit plus longtemps pour découvrir notre test (il arrive très vite), voici déjà les retours de nos confrères.

Quelles sont les notes de Sonic Frontiers ?

Sans surprise, Sonic Frontiers ne fait pas l’unanimité. Loin d’être la catastrophe attendue par certains, tout en étant aussi loin d’être l’un des immanquables de cette année, cet épisode se montre être aussi agréable à jouer qu’il est déplaisant à l’oeil.

Les problèmes techniques sont souvent pointés du doigt (pas besoin d’attendre notre test pour qu’on vous le confirme), mais le titre semble avoir quelques cartes à jouer qui pourraient convaincre les fans du hérisson bleu.

Voici les premières notes de Sonic Frontiers :

Quant à nous, notre test a pris un tout petit peu de retard, mais il arrivera très prochainement sur le site. Restez donc connectés !

Sonic Frontiers sortira le 8 novembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver notre interview de Īzuka Takashi de la Sonic Team pour en apprendre plus sur le jeu.