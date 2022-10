Sonic Frontiers : Nous avons réposé quelques questions à Īzuka Takashi de la Sonic Team sur ce Sonic en Open Zone

Lors d’un évènement dédié à la presse et organisé par SEGA à Hawaï, nous avons pu jouer longuement au très attendu Sonic Frontiers. Nous vous renvoyons à notre dernière preview pour en savoir plus sur ce que l’on en a pensé. Dans le même temps, nous en avons profité pour reposer quelques questions à Takashi Īzuka, membre de la Sonic Team et producteur sur Sonic Frontiers, afin de compléter notre précédente interview réalisée lors de la Gamescom 2022.

De l’Open Zone à l’avenir ?

Pensez-vous que le concept d’Open Zone peut devenir un nouveau standard pour la franchise ?

Nous avons eu des générations avec différents styles de jeu. La première génération de style de jeu était les jeux en 2D à défilement horizontal avec lesquels beaucoup de gens ont grandi. Nous avons ensuite une deuxième génération depuis Sonic Adventure. Ce sont des environnements en 3D avec de la plateforme/action à grande vitesse dans un format linéaire, toutefois c’est cette plateforme à grande vitesse qui définit vraiment cette deuxième génération de gameplay. Et à partir de là, nous avons maintenant fait notre troisième pas en avant et ce nouveau type de concept. Le gameplay que nous avons livré avec ce format de zone ouverte. Cela ne veut pas dire pour autant que l’un est meilleur que l’autre ou que nous n’allons pas faire d’autres types de jeux.

De notre point de vue, nous réalisons que nous avons des fans qui aiment tous ces différents types de styles de jeu. Nous avons des fans qui aiment Sonic Mania avec ce look en pixel art un gameplay à défilement horizontal et qui est sorti il y a quelques années à peine. Nous avons aussi des fans qui aiment le style de jeu d’action/plate-forme 3D à grande vitesse des précédents jeux Sonic.

Donc, en ce qui concerne la série de jeu principale et notre lineup principal de cette troisième génération, le format Open Zone est ce qui sera livré aux fans comme titre phare actuel de Sonic, mais nous pensons toujours à notre feuille de route afin d’avoir une gamme variée de titres pour les fans qui aiment le gameplay 2D et le gameplay action/plateforme 3D à grande vitesse. Nous voulons nous assurer que nous avons toujours du contenu que nous pouvons leur livrer parce que nous savons qu’ils aiment ces formats de jeu.

Vous avez récemment montré un trailer qui se concentre sur les combats. Il s’agit sans doute du jeu Sonic avec le plus de techniques différentes pour le hérisson. Pouvez-vous nous parler du processus de création ?

Dans les titres précédents, les combats contre les ennemis ne se prêtaient pas vraiment à l’action à grande vitesse. Vous devez courir du début à la fin et nous plaçons un ennemi au milieu, cela vous empêche d’agir et de courir vers le but le plus rapidement possible. Donc, ce n’était pas vraiment évident pour les jeux Sonic d’avoir ce genre de batailles et d’engagements au combat dans le gameplay. Cependant, avec ce format de jeu en zone ouverte nous nous sommes maintenant permis de placer ces ennemis puissants sur la carte et de faire en sorte que Sonic engage ces ennemis.

Vous pouvez attaquer l’ennemi et le combattre tout en restant concentré sur le gameplay du combat. Ou bien si vous ne voulez pas combattre, vous pouvez simplement vous enfuir, cela ne vous empêchera pas d’atteindre le but que vous visez. Cela ajoute beaucoup de variété et l’équipe de développement voulait vraiment s’en assurer. Si nous mettons des combats et des boss, nous voulons nous assurer que c’est amusant. Nous voulons nous assurer qu’il y a une variété dans ces combats car quand ce n’est pas amusant pour vous, vous avez la liberté de ne pas engager l’ennemi.

Parce que c’est une zone ouverte, nous pouvons mettre des ennemis et parce que c’est une zone ouverte vous pouvez aussi vous enfuir. Alors, comment engageons-nous les gens à se battre avec ces boss et à s’amuser avec la bataille ? C’est là toute l’idée d’une implantation d’un arbre de compétences, de toutes sortes d’actions de combat et nous devons rendre fun les combats afin que vous ayez envie de les faire. Ainsi, lorsque vous avez la possibilité de le faire sur la carte, vous choisissez de le faire.

Y aura-t-il du contenu endgame ou bien de nouveaux challenges après avoir fini l’histoire principale ?

Il n’y a actuellement aucun plan pour du contenu supplémentaire (DLC). On va sortir le jeu et nous allons voir comme les gens apprécieront. S’ils commencent à demander « nous voulons plus, nous voulons plus », c’est une discussion qui viendra plus tard. Mais une chose à noter, ce n’est pas parce que vous avez vu la fin de l’histoire que le jeu est terminé.

Et même dans le jeu, une fois que vous voyez la cinématique finale, vous avez toujours la possibilité de retourner sur toutes les autres îles et de compléter tous les objectifs. Il y aura beaucoup de choses à faire. Et même si vous terminez l’histoire principale, il y a beaucoup d’histoires secondaires à découvrir. Et si vous commencez à faire tout ça, vous verrez que vous jouerez au jeu pendant assez longtemps.

Une histoire qui réserve encore des surprises

Par rapport à la session de gameplay, nous avons constaté un certain écart entre les deux premières îles, qui sont assez similaires, et la troisième un peu plus complexe dans sa construction. Peut-on s’attendre également à un écart significatif pour les deux dernières îles ?

Pour l’instant, vous n’avez joué qu’à trois des cinq îles du jeu. Et comme de nombreux jeux d’action, cela démarre très facilement. Nous essayons de vous expliquer comment jouer au jeu. Vous avez beaucoup de tutoriels et au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, cela devient plus technique. Vous utilisez toutes les choses que vous avez apprises pour franchir les niveaux et progresser donc le jeu devient plus difficile à mesure que vous avancez dans le jeu. Je dis difficile mais cela demande surtout des compétence techniques.

Dans la quatrième et cinquième île, ce n’est pas tant le gameplay qui va progresser au fur et à mesure l’histoire progresse. Et donc ce que vous faites sur ces dernières îles sera plus une expérience de jeu axée sur l’histoire.

Vous commencez dans la première île. Qu’est-ce que je fais ici ? Que se passe-t-il ? Mais au fur et à mesure que vous en apprenez et que vous jouez à travers les autres îles, vous comprenez de plus en plus ce qu’il se passe, puis à mesure que vous arrivez à la fin, cela se base plus sur ce qu’il se passe dans le scénario. Il s’agit d’en savoir plus sur les secrets autour de ce qu’il se passe et d’essayer de comprendre ce que vous devez faire pour terminer le jeu.

Il y a beaucoup de remake en ce moment dans l’industrie du jeu vidéo. Et quand on dit remake, on ne parle pas seulement des graphismes mais aussi de donner une sorte de mise à jour aux mécaniques de gameplay. Aimeriez-vous faire un remake d’un ancien jeu Sonic en 3D ou préférez-vous toujours aller de l’avant ?

Lorsque nous examinons notre feuille de route par rapport aux contenus que nous avons pour les jeux Sonic, nous voyons clairement que nous avons des jeux qui sont destinés à un public extrêmement large. Par exemple, des jeux que les jeunes enfants peuvent prendre et jouer, et bien sûr le public autour d’eux, même les vieux fans qui ont joué aux originaux quand ils étaient enfants. Nous travaillons sur beaucoup de contenus afin de les mettre sur le marché et les apporter aux joueurs.

Au mois de juin, nous avons par exemple sorti Sonic Origins. Ce n’est pas un remake dans le sens traditionnel du terme, mais il a été pensé pour être accessible à public plus jeune qui n’a jamais joué aux jeux originaux. On pense à comment rassembler ces jeux d’antan dans un format attractif avec de nouvelles fonctionnalités afin d’initier les gens aux origines de Sonic.

Quand on regarde notre feuille de route, oui, nous avons nos titres principaux avec du contenu frais que nous voulons créer pour amuser les gens, mais nous pouvons également commencer à réfléchir à la façon de refaire certains de ces anciens titres et de raviver l’enthousiasme des joueurs.

Par ces échanges, on comprend que l’histoire de ce Sonic Frontiers réservera sans doute beaucoup de surprises. En outre, on sent également que SEGA a déjà quelques plans pour le hérisson bleu dans le domaine du jeu vidéo sachant que sa popularité ne fait que grandir, notamment grâce aux films de la Paramount.

Sonic Frontiers sortira le 8 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.