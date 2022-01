Sonic Frontiers aura bien droit à un doublage français

Sonic Frontiers devait initialement sortir en 2021, mais il n’arrivera que cet année après un report qui lui permet de se peaufiner si l’on en croit SEGA. Et peut-être que ce temps supplémentaire permet aussi d’assurer le doublage et la localisation dans de nombreuses langues, car on apprend aujourd’hui que le titre sera bien doublé en français.

Good news! The teams here have already been hard at work in localizing Sonic Frontiers to bring it to new audiences. Full list of language support below: pic.twitter.com/AS9h6oyDhh

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) January 10, 2022