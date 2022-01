Sonic Frontiers devait initialement sortir en 2021 pour fêter les 30 ans de Sonic

L’anniversaire des 30 ans de Sonic n’a pas été des plus captivants en 2021, mais 2022 devrait être une année un peu plus riche pour notre hérisson bleu. On note déjà la sortie de son set LEGO, mais aussi celle de son deuxième film, tandis que Sonic Frontiers prévoit également de nous faire découvrir son monde ouvert cette année. Mais on aurait pu s’y aventurer encore plus tôt si l’on en croit Sega.

Un épisode ambitieux qui a encore besoin de temps

C’est durant une session de questions-réponses avec les investisseurs que le site Sonic Stadium, relayé par Game Informer, a repéré cela. Le jeu en monde ouvert était auparavant prévu pour sortir en 2021, mais l’équipe a eu besoin de bien plus de temps pour mener à bien le projet :

« À l’origine, il était prévu de le sortir cette année [en 2021], durant le 30e anniversaire de Sonic, mais nous avons reporté la sortie d’un an afin d’améliorer encore la qualité. »

Le titre est décrit comme étant très important pour l’éditeur, puisqu’il est vu comme un « pivot » pour la série, et Sega ne souhaite pas répéter les erreurs des anciens jeux. Par ailleurs, l’éditeur prévoit de vendre le jeu plein tarif, contrairement à d’autres jeux de la licence, car cela correspond mieux à tout le travail accompli sur cet opus selon Sega.

Sonic Frontiers sortira fin 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Switch.