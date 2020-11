L’accès à cette quête nécessite d’être a minima au rang « L’espoir du peuple » de la légende du fantôme. Dirigez-vous au nord-ouest de la Base au Rondins vers le Virage Bruissant pour y retrouver Yamato en train de raconter une nouvelle histoire. Vous entamez ainsi le récit mythique « La légende de Tadayori ».

Il s’agit de l’histoire de Tadayori Nagao, plus grand archer de Tsushima ayant bénéficié d’une armure du dieu Hachiman lui-même. Et alors que des pirates attaquèrent en massa Azamo, Tadayori, avec ses talents d’archer, élimina un à un les ennemis sans jamais être touché grâce à cette armure. Le guerrier est mort depuis bien longtemps, mais son armure, elle, n’a jamais été retrouvée. Voilà l’occasion de la retrouver pour Jin.

Yamato vous conseille d’aller au nord d’Azamo où fleurissent des chrysanthèmes violets. Chevauchez donc vers le nord-est de votre position, où téléportez vous en voyage rapide à un point de repère près de la zone de recherche.

À proximité de votre objectif, prenez garde aux patrouilles mongols et notamment aux aigles lancés en repérage. Vous pouvez passer sans livrer combat pour peu que vous restiez discret. Une fois les chrysanthèmes violets repérés, grimpez jusqu’au sommet de la Couronne Violette.

Sur place, examinez l’encens et le cylindre pour reparti avec une peinture représentant la carte de Tadayori. Vous remarquez en bas de la peinture une petite statue, qui représente votre position, puis en haut une entrée dans des rochers. Entre les deux, une rivière qui ressemble fortement à celle qui coupe la région vers le nord, juste avant l’Herbage d’Houren.

Partez donc vers le nord. Effectivement, une fois la rivière franchie, vous remarquez à nouveau des chrysanthèmes violets. Cherchez une entrée éclairée d’une lanterne, similaire à celle indiquée sur la carte. Dès que vous l’avez trouvé, faufilez vous en rampant.

Vous voilà au Havre de Tadayori. Suivez le chemin éclairé puis fouillez les cadavres de mongols une fois tombé dessus. Apparemment, vous n’êtes pas le seul à vouloir récupérer cette armure.

Faufilez-vous puis, après avoir savouré la beauté du H7avre de Tadayori, examinez le cimetière. Kaede, une guerrière, vous interpelle violemment et vous propose en duel pour avoir osé pénétré jusqu’ici.

Le combat ici ne sera pas très compliqué. Parez au bon moment et esquivez les coups indiquées par la lueur rouge de Kaede et restez agressifs avec des frappes puissantes. Les mouvements adverses restent simples et facilement lisibles, et le combat se terminera même avant la fin de la barre de vie de la guerrière.

À l’issue de l’affrontement Kaede s’excuse de vous avoir pris pour un pillard. Héritière de Tadayori, elle vous aide même à retrouver l’armure de son ancêtre, en vous fournissant une nouvelle piste.

Cette fois, direction plein sud et le Village d’Azamo. À proximité du point de repère, prenez de la hauteur en faisant un peu d’escalade pour rejoindre votre destination.

Une fois en haut, vous remarquez d’autres chrysanthèmes. Pas de doute, vous vous rapprochez. Attention tout de même, car cette fois-ci vous n’êtes pas seuls, d’autant que l’approche discrète s’avère relativement difficile ici.

Tentez tout de même d’éliminer les soldats les plus éloignés d’un tir dans la tête avec votre arc, en usant de la Concentration si vous détenez la compétence. En tous les cas, au moment de l’affrontement direct, veillez à ce que Yamato ne soit pas pris pour cible, sinon vous devrez recommencer au dernier point de passage.

Une fois la bataille terminée, parlez à Yamato. Remerciez-le car, grâce à lui, vous avez pu bénéficier d’un peu de temps avant que les Mongols ne tombent sur l’armure de Tadayori, puisque celle-ci se trouve juste sous le monument derrière le musicien. Elle n’attend donc que vous.

Attention cependant car, à peine votre nouvelle tenue enfilée, des renforts arrivent. Protégez Yamato grâce à votre arc et les avantages que vous confèrent cette toute nouvelle armure.

Eliminez au corps-à-corps les ennemis qui arrivent jusqu’à vous, dont notamment une brute au bouclier. Une fois le combat terminé, parlez à Yamato. Vos chemins se séparent… mais ne tarderont pas à se croiser de nouveau.

