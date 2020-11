Régicide Assassin's Creed Valhalla

Ultime quête de la saga Le livre des dragons, Régicide se débloquera après la réussite de la mission Le chemin sanglant vers la paix. Après la mort de Ceolbert, l’heure est à la vengeance.

Suivre Ivar

Chevauchez votre monture et suivez Ivar jusqu’au château de Rhodri dans les hauteurs afin de l’éliminer. Une fois arrivé à proximité, une cinématique se déclenchera.

Après une ellipse temporelle, vous vous retrouverez dans un campement de fortune non loin de la forteresse de Rhodri. Engagez la discussion avec Ivar sur les hauteurs de ce campement.

Proposez-lui de lancer l’assaut pour passer à la suite. Une autre cinématique se déclenchera et précèdera l’assaut.

Enfoncer la grand-porte

Avant toute chose, éliminez les soldats présents autour de vous qui risquent de vous embêter lorsque vous avancerez le chariot rempli de jarres d’huile au niveau de la porte. Une fois les ennemis tués et que le chariot se trouvera au niveau de la porte, interagissez avec lui pour y mettre le feu et détruire la grand-porte.

Enfoncer la porte intérieure

Continuez à tuer les soldats aux alentours. Concentrez-vous essentiellement sur les ennemis présents sur les hauteurs qui tireront avec les espringales, détruisez ces dernières.

Dirigez-vous ensuite vers la porte intérieure. Pour la faire exploser, vous allez devoir récupérer les jarres d’huile situées sur la gauche de la porte, puis, les déposer juste devant cette dernière. Faites les exploser en tirant dessus pour détruire la porte.

Tirer sur les maillons pour abaisser le pont-levis

Pour abaisser le pont-levis, escaladez pour arriver en hauteur et tirez sur les deux maillons présents de part et d’autre du pont-levis.

Entrer dans le donjon

Dernière étape avant de pouvoir atteindre Rhodri : s’occuper des 3 soldats (dont un d’élite) présents devant l’entrée du donjon. Forcez ensuite la porte pour atteindre le donjon.

Vous assisterez au combat entre Ivar et Rhodri qui se soldera par la quasi-mort de ce dernier.

Le choix du destin de Rhodri sera entre vos mains, du moins c’est ce qu’Ivar vous laissera croire. Vous pourrez lui demander de :

Le laisser mourir

Le laisser partir

L’achever

Peu importe votre choix, Ivar aura d’autres plans pour son ennemi.

Suivre Ivar avec Rhodri

Portez Rhodri sur vos épaules et déposez-le sur votre monture. Suivez ensuite Ivar pour découvrir ce fameux plan.

Vous assisterez à une vraie séance de torture de la part d’Ivar sur Rhodri.

Ivar vous provoquera dans un duel à mort, que vous refuserez dans un premier temps. Mais lorsque Ivar vous avouera que c’est lui qui a tué Ceolbert et non pas Rhodri, votre sang en fera qu’un tour et vous le combattrez.

Tuer Ivar

S’engagera alors un combat à mort contre Ivar. Dans ce combat de boss, vous allez pouvoir vous soigner grâce aux champignons présents en bord de zone. Voici les attaques d’Ivar et la méthode pour les éviter au mieux :

Ivar attaquera en deux temps. Une fois la deuxième attaque esquivée, contre-attaquez avec 3 attaques légères .

. Ivar s’éloignera de vous de temps en temps pour vous lancer des hachettes. Lorsqu’il s’éloignera, n’hésitez pas à lui tirer dans le dos à l’arc.

Il vous fera également descendre des hauteurs de force en vous faisant chuter. Appliquez les méthodes listées ci-dessus pour en finir rapidement.

Une fois Ivar arrivé au quart de sa barre de vie, il arrêtera le combat et vous demandera de lui parler. Engagez la discussion et préparez-vous à esquiver son attaque via le choix de dialogue adéquat illustré ci-dessous.

Continuez le combat puis finissez par le tuer. Vous aurez le choix de lui donner une hache pour lui permettre de mourir et d’aller au Valhalla ou bien de lui en priver.

Ces deux choix auront des conséquences minimes :

Si vous permettez à Ivar d’aller au Valhalla : Ivar mourra et il ne se passera rien de plus

: Ivar mourra et il ne se passera rien de plus Si vous lui refusez le Valhalla : Ivar mourra et vous verrez Ubbe à la fin de la quête. Si vous lui avouez avoir privé Ivar du Valhalla, vous le combattrez à mains nues. Vous pourrez lui mentir en lui disant qu’il est mort dans les honneurs afin d’éviter ce combat.

Parler à Deorlaf

Après avoir tué Ivar, retournez à Quatford pour annoncer la triste nouvelle de la mort de ce dernier à l’évêque Deorlaf dans la maison longue de la ville.

Hubbe, après avoir appris la nouvelle de son frère, vous demandera dans quelles conditions est-il mort. En gros, lui avez-vous permis de partir au Valhalla ou non. Afin d’éviter un combat, dites-lui qu’Ivar a eu une belle mort et tout se passera bien.

Vous assisterez ensuite aux funérailles d’Ivar et la quête Régicide se terminera ainsi que la saga Le livre des dragons. Vous devrez aller faire votre compte-rendu auprès de Randvi.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.