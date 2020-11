Le chemin sanglant vers la paix Assassin's Creed Valhalla

Nouvelle quête de la saga Le livre des dragons, Le chemin sanglant vers la paix vous amènera à Wesberie où vous allez devoir faire entendre votre voix en… brûlant des maisons ! Vous débloquerez cette quête après la réussite des missions Le sac de Wenlocan et Ligne de ravitaillement.

Trouver Ivar et lui parler

Pour trouver Ivar, vous n’aurez accès qu’à deux indices : il se situera au niveau de la sortie nord-ouest de Wesberie qui, elle-même, se trouvera à l’ouest des vestiges de la porte des collines.

Suivez le chemin qui part vers l’ouest des vestiges de la porte des collines et vous tomberez directement sur Wesberie. Attention, sur le chemin vous risquez de croiser quelques soldats ennemis.

Utilisez la vision de votre corbeau afin de découvrir la cachette d’Ivar. Une fois la zone découverte, dirigez-vous vers celle-ci pour découvrir Ivar et Ceolbert en pleine discussion.

Vous allez pouvoir choisir vos conditions d’attaque auprès d’Ivar : attaquer discrètement ou pas et tuer Ynir ou le garder en vie. Peu importe vos choix, si vous choisissez d’attaquer discrètement, Ivar craquera et lancera l’assaut quelques secondes plus tard. Et Ynir finira par périr, peu importe le choix.

Brûler les maisons

Équipez-vous de votre torche et brûlez les maisons alentours. Utilisez votre vision d’Odin pour vous aider en les mettant en surbrillance. Une fois les maisons brûlées, vous allez devoir vous occuper des soldats ennemis.

Éliminer les soldats bretons survivants

Tuez les ennemis présents dans la zone, qui vous seront indiqués par un petit curseur vert.

Au bout de quelques minutes, Ynir débarquera avec ses hommes, vous allez devoir les éliminer également. Ynir ne possèdera pas énormément de santé, il ne s’agira pas d’un combat de boss.

Une fois tous les ennemis à terre, la bataille se terminera et vous devrez suivre Ivar et Ceolbert.

Rejoindre Ivar et Ceolbert

Suivez vos deux alliés jusqu’au centre du camp puis parler à Ivar.

Alors que la fumée est encore présente dans l’air, Ceolbert vous proposera une activité beaucoup plus calme pour penser à autre chose : la pêche.

Aller pêcher avec Ceolbert

Suivez Ceolbert jusqu’à l’étang pour une petite session de pêche. Lancez votre ligne de pêche, ferrez les anguilles et appuyez rapidement sur la touche A (X sur PlayStation 4) pour pêcher les anguilles.

Une fois les 3 anguilles pêchées, retournez parler à Ivar non loin pour assister à l’arrivée de l’évêque Deorlaf et à la trève entre votre camp et celui des forces bretonnes, représenté par dame

Ceolbert, parti chasser le sanglier, ne sera pas revenu à temps pour conclure la trève. Vous allez devoir partir à sa recherche.

Parler à Ceolbert

Dirigez-vous vers sa tente afin de lui parler. Une fois sur place, vous vous rendrez compte que ce dernier a disparu et n’est pas dans sa couche.

Parler aux gardes près de la tente de Ceolbert

Vous allez devoir enquêter sur sa disparition. Utilisez votre vision d’Odin pour mettre en surbrillance les gardes auxquels vous pouvez parler. Le garde tout au fond vous indiquera que son frère l’a vu en dernier.

Pour en savoir plus, vous allez devoir réveiller le frère du garde, visiblement en pleine gueule de bois. Soit vous possédez assez de charisme pour le réveiller, soit vous allez devoir employer la manière forte.

Pas la peine d’attendre, une fois la discussion terminée, frappez le bougre avec votre arme pour le réveiller.

Trouver Ceolbert et lui parler

Il vous donnera une indication sur sa dernière position : Ceolbert a suivi le cours d’eau au sud de Wesberie. Partez donc dans cette direction. Nous vous indiquons ci-dessous la position exacte de Ceolbert.

Une fois à proximité de cette zone, lancez votre corbeau pour définir une zone plus restreinte. Occupez-vous des loups présents en nombre puis entrez dans la grotte.

Fouiller la grotte à la recherche de Ceolbert

Entrez dans cette grotte, passez la brèche et continuez en utilisant votre vision d’Odin. Une fois le cadavre du loup avec les tâches de sang de Ceolbert découvert, montez pour accéder plus profondément dans la grotte.

Tuez le loup dans la salle puis déplacez la pierre indiquée ci-dessous.

Vous tomberez sur Ceolbert, gravement blessé par un glaive portant la marque des forces bretonnes. La paix aura été de courte durée… Portez Ceolbert et revenez sur vos pas pour sortir de la grotte.

Pour passer les endroits où vous deviez grimper, utilisez le chemin alternatif situé sur le côté.

Une fois arrivé hors de la grotte, déposez Ceolbert sur votre monture et retournez à Wesberie. Vous arriverez trop tard puisque Ceolbert trépassera sous vos yeux et ceux d’Ivar.

La quête Le chemin sanglant vers la paix se terminera après une discussion entre Ivar et l’évêque. Vous débloquerez la suite de l’histoire avec la quête Régicide.

