Suite à l’affaire Helldivers 2, Sucker Punch affirme qu’il ne faudra pas de compte PSN pour jouer à la version PC de Ghost of Tsushima

Sucker Punch se trouve aujourd’hui dans une drôle de situation. La version PC de son jeu arrive enfin après des années d’attente, mais la communauté PC est très remontée contre Sony, ce qui peut impacter le portage de Ghost of Tsushima par ricochet.

Et c’est même déjà le cas, avec des utilisateurs X (Twitter) indiquant avoir annulé leur précommande du jeu de Sucker Punch en pensant que l’obligation de lier son compte Steam et son compte PSN allait une nouvelle fois être demandée ici. Ce qui a forcé le studio à prendre la parole pour déclarer que ça ne serait pas le cas, du moins pas pour jouer au mode solo du jeu :

Voir le multijoueur être inaccessible dans plusieurs pays restera un problème pour certaines personnes, mais l’aventure principale en elle-même n’aura donc aucune contrainte. On imagine désormais que les studios partenaires de Sony vont être nettement plus vigilants à propos de la communication autour de la nécessité d’un compte PSN ou non.

Just so you are aware, A PSN account is required for Legends online multiplayer mode and to use PlayStation overlay. It is not required to play the singleplayer game.

