La Grande Armée éparpillée Assassin's Creed Valhalla

Première quête d’une nouvelle série de missions faisant partie du grand ensemble Le chant de Soma, La Grande Armée éparpillée sera votre première sortie pour tenter d’établir une alliance avec un autre clan. Débloquée après la réussite de la quête Servir la lumière, vous allez devoir vous rendre à Duroliponte au sud de votre campement.

Trouver les chefs de l’armée d’été et leur parler

Suivez le marqueur de quête pour trouver Duroliponte. N’hésitez pas à débloquer le point de synchronisation situé dans ce lieu. Dirigez-vous ensuite vers l’objectif de quête pour parler à l’individu.

Une cinématique se déclenchera et vous en apprendrez un peu plus sur cette fameuse Soma. Vous apprendrez qu’il y a eu une embuscade et que les guerriers ont été séparés de leur jarlskona.

Trouver et rejoindre le navire de Soma

Pour la suite de cette quête, vous allez devoir retrouver le navire de Soma. Descendez en contrebas de la colline sur laquelle vous vous trouvez pour arriver au bord du point d’eau. Appelez votre navire puis suivez le marqueur de quête. Une fois à proximité, envoyez votre corbeau en reconnaissance pour découvrir la zone où se situera le navire en question.

Une fois arrivé sur place, cliquez sur « piller » pour débarquer et commencer à vous occuper des ennemis présents sur place, assez nombreux. Une fois tous les ennemis tués, enquêtez dans la zone pour retrouver le navire. Il se situe non loin de l’endroit par lequel vous avez débarqué. N’hésitez pas à utiliser la vision d’Odin pour mettre les éléments importants en surbrillance.

Une fois le navire trouvé, vous allez devoir partir à la recherche de Soma.

Trouver Soma et lui parler

Soma se trouvera dans les alentours du marais mais vous n’aurez que peu d’indices. Pour savoir où elle se situe, n’hésitez pas à libérer vos alliés ayant été fait prisonniers sur le champ de bataille et l’un d’entre eux vous dévoilera un petit indice : Soma est parti vers l’est de son navire.

Partez vers l’est pour arriver au niveau de Middletun. Vous y trouverez Soma un peu plus loin avec un marqueur de quête qui sera matérialisé. Vous déclencherez une cinématique une fois à proximité de Soma.

Une fois la cinématique terminée, la quête La Grande Armée éparpillée est terminée et vous obtiendrez de l’expérience. Vous débloquerez la quête Orphelins des Fens.

