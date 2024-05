Où trouver le compagnon disparu

Récompenses : Or x500 – Appât étrange x10 – Insecte gesticulant x5

Pour débloquer cette quête, vous allez d’abord devoir avancer dans le jeu pour être en mesure d’explorer la zone du Grand désert. Une fois la région débloquée, retournez à Xion pour parler à une veuve esseulée qui se morfond sur le pont en dehors de la ville, et qui mène au tétrapode. Elle vous demandera de retrouver des traces de son conjoint à l’endroit où il s’est fait attaquer.

Direction donc le Grand désert, et plus spécifiquement la zone de l’Oasis au centre. Une fois sur place, tout ce que vous aurez à faire et de plonger dans le bassin d’eau et d’aller en son centre pour y trouver le corps du défunt, et pour récupérer sa puce mémoire. Rapportez ensuite ce souvenir à la femme à Xion, avant de vous rendre compte qu’il y avait sans doute une histoire un peu plus sordide derrière tout cela.

