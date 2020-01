Presque un an après la sortie du jeu initial, le DLC ReMind vient agrémenter Kingdom Hearts III d’une fin plus conséquente, offrant tout autant de réponses que de nouvelles questions. Notez que si le DLC est déjà sorti sur PlayStation 4, les joueurs Xbox One devront patienter jusqu’au 25 février afin de connaitre la suite des aventures de Sora. Pour ceux qui seraient déjà en train d’expérimenter ReMind, nous vous proposons ici un cheminement complet de l’aventure principale, ainsi qu’un guide pour l’épisode Limit Cut.

Soluce Kingdom Hearts III ReMind

Vous retrouverez donc ici les étapes pas à pas pour venir à bout de ce DLC, relativement dirigiste. La plupart des combats proposés dans ReMind ne sont d’ailleurs que des affrontements déjà vécus lors du dernier niveau du jeu, avec quelques différences supplémentaires.

Cet article sera régulièrement mis à jour afin de vous offrir le cheminement complet du DLC.

La nécropole des Keyblades

Scala Ad Caleum (L’Escalier du ciel)

Quartier tranquille

Le combat final

Episode Limit Cut

Comment vaincre Xehanort jeune

Comment vaincre Neo-Riku

Comment vaincre Luxord

Comment vaincre Larxene

Comment vaincre Marluxia

Comment vaincre Xigbar

Comment vaincre Saix

Comment vaincre Terra Xehanort

Comment vaincre Vanitas

Comment vaincre Ansem

Comment vaincre Xemnas

Comment vaincre Xion

Comment vaincre Xehanort