Introduction – Kingdom Hearts III ReMind

Maintenant que Sora a accompli sa mission dans Kingdom Hearts III et que le monde est sauvé, notre héros a encore une dernière chose à faire avant de se reposer. Kingdom Hearts III ReMind nous raconte comment Sora va secourir Kairi, en revivant les éléments de la bataille finale pour tenter de sauver le coeur de sa bien aimé avant qu’il ne disparaisse.

Retour à la Nécropole des Keyblades

Après l’introduction du DLC, Sora se retrouve transporté dans le passé. On pourrait croire que le premier affrontement nous opposera à Terra-Xehanort, mais il n’en n’est rien. C’est Dark Inferno qui va nous barrer la route dans un premier temps.

Le boss secret du jeu est le premier ennemi de ce DLC, mais il est nettement moins puissant que sa version d’origine. Il possède en outre moins de PV, ce qui rend le combat plus abordable. Prenez simplement garde à ses combos et restez près de lui pour pouvoir contrer. Il est relativement sensible à vos combos, alors n’hésitez pas à en abuser. Pensez simplement à vous soignez de temps en temps, mais ce combat en devrait pas trop vous poser de problèmes.

Les ennuis vont cependant continuer pour Sora, qui va se connecter au coeur de Aqua afin de ressentir la peur qui l’envahit face à la tornade géante de Sans-coeurs. Un nouveau combat de boss va alors commencer.

Vous affronterez ici Anti-Aqua, qui, encore une fois, est moins puissante que la première fois où vous l’avez rencontrée. La technique pour l’abattre est la même, sachant que ce boss possède très peu de barres de PV, ce qui rendra le combat très rapide.

Il suffit de rester très mobile, et de ne l’attaquer que lorsqu’elle a terminé de se téléporter. Prenez simplement garde à son attaque de glace, où elle se dédouble. Évitez alors de vous retrouver au milieu de la mini-tornade qu’elle utilise, tout en esquivant les projectiles de glace.

Vaincre Terra-Xehanort

Une fois ce combat terminé, une nouvelle cinématique s’enclenche jusqu’au combat suivant, qui vous opposera enfin à Terra-Xehanort. Le challenge va augmenter avec cet affrontement, qui se veut être plus difficile que les deux premiers.

Pour vaincre Terra-Xehanort, vous devrez surtout prendre garde au Sans-coeur qu’il utilise. Lorsque Terra-Xehanort vous assénera un combo, protégez-vous jusqu’à la fin de ce dernier afin de pouvoir contre-attaquer. Ne soyez pas trop gourmand, puisqu’il lancera un second combo après le votre.

Si vous restez trop loin de lui, il enverra une salve de missiles et son Sans-coeur dans la foulée. Protégez-vous donc souvent jusqu’à vous rapprocher de lui. Il se stoppera parfois en prenant la pose, laissant sa garde ouverte, mais soyez tout de même prudent. Au lieu de prendre des risques, assénez-le de nombreux sorts de magie, et tenez-vous prêt à contrer lorsque le Sans-coeur disparaîtra de son dos.

Une fois cet adversaire « vaincu », vous serez transporté au sein de L’Écheveau de la Rupture, pour revivre les combats contre les autres membres de l’Organisation XIII.

N’hésitez pas à consulter tous nos autres guides et astuces de Kingdom Hearts III ReMind sur la page dédiée au DLC.