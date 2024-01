Jouer avec des voix françaises à Kingdom Hearts 3, c’est possible grâce à un superbe mod sur PC

« Que votre cœur soit la clef qui vous guide »

Si vous avez découvert les deux premiers Kingdom Hearts sur PS2, vous vous souvenez certainement de son doublage français intégral, qui n’a malheureusement pas été reconduit pour le troisième opus principal de la série. De quoi peiner pas mal de monde, surtout celles et ceux qui ont grandi avec les voix françaises des personnages Disney. Mais des fans ont décidé de remédier à ce problème, à leur manière.

Non, Donald Reignoux (Sora) et compagnie ne reprennent pas leurs rôles avec ce mod. Mais un groupe de fans s’est tout de même attelé à créer un doublage intégral en doublant tous les personnages de Kingdom Hearts 3. Un projet titanesque conduit par les créateurs du mod nommés Michiyo et Napstio, et qui a nécessité plus de trois ans de travail. Une traduction qui va même jusque dans des versions françaises de plusieurs chansons, et vous pouvez en voir le résultat ci-dessous.

Un joli effort qui permet à plus de personnes de pouvoir profiter de ce troisième épisode, étant donné que certaines personnes étaient passées à côté du jeu à cause de son manque de doublage français. Ce projet est maintenant concret et peut être téléchargé gratuitement sur le site NexusMods. Et si vous souhaitez soutenir les personnes à l’origine de ce contenu, une page Tipeee est disponible.