Avec la mise à jour 1.07, Kingdom Hearts III prépare l’arrivée du DLC ReMind comme il se doit. Cette mise à jour gratuite améliore certains aspects du jeu, comme les cinématiques, mais implémente également de nouvelles choses, comme les Keyblades Tendre Promesse et Souvenir Perdu.

Comment obtenir Tendre Promesse et Souvenir Perdu ?

Pour trouver ces Keyblades, il va néanmoins falloir remplir certaines conditions. Il faut en effet obtenir deux objets particuliers pour pouvoir les débloquer, à savoir « Preuve de promesse » et « Preuve du temps jadis« .

Le premier est le plus « simple » à obtenir, dans la mesure où il suffit simplement de remplir le Gummiphone avec tous les clichés des Emblèmes fétiches. Si vous avez du mal à tous les trouver, n’hésitez pas à consulter notre guide qui les répertorie tous.

Le second demande bien plus d’effort. Il est possible d’obtenir cet objet en terminant le jeu en mode Critique, ce qui représente un sacré challenge. En rechargeant la partie au dernier point de contrôle, vous obtiendrez l’item.

Allez ensuite les échanger au magasin Mog le plus proche pour débloquer automatiquement les Keyblades. « Preuve de promesse » donne accès à Tendre Promesse, tandis que « Preuve du temps jadis » débloque Souvenir Perdu.

Notez qu’il suffit d’une seule Keyblade pour activer la forme Double, un soulagement pour ceux qui ne voudraient pas se lancer dans le mode Critique.

Vous pouvez également retrouvez toutes nos autres astuces et guides de Kingdom Hearts III afin de le compléter au mieux.