Contrairement au jeu original, le DLC ReMind de Kingdom Hearts III nous permet d’explorer plus librement Scala Ad Caelum, la cité légendaire des porteurs de Keyblades. Cette nouvelle zone se divise en deux quartiers, avec neuf trésors à récupérer. Voici la liste de tous les coffres de Scala Ad Caelum, uniquement disponibles via ce DLC ReMind. Ils sont ici listés en fonction de leur place dans le Gummiphone.

Liste des coffres de Scala Ad Caelum

Trésor 01 : Plan de L’escalier du Ciel

Se situe au tout début de la zone, dès que vous entrez dans Scala Ad Caelum, près du point de sauvegarde.

Trésor 02 : Plan du Quartier tranquille

Au tout début de la zone du Quartier tranquille, sur la droite près du magasin Mog.

Trésor 03 : Mégaelixir

Après avoir trouvé le Trésor 02, allez de l’autre côté de la rue et escaladez le mur en face de vous pour trouver le coffre.

Trésor 04 : Tarte multifruits +

Tout en haut de la tour de la zone. Pour y accéder, il faut se rendre dans les canalisations de la zone et aller près de l’ascenseur qui renferme un morceau du coeur de Kairi. Escaladez ensuite la tour via le mur que Sora désigne, et vous trouverez le coffre tout en haut.

Trésor 05 : Cristal ressourçant

A l’ouest de la zone, près d’une zone d’herbe qui fourmille d’ennemis. A coté de cette zone, vous trouverez un quartier avec plusieurs établis et de nombreux ennemis. Le coffre est caché dans un coin de cette zone.

Trésor 06 : Gemme ressourçante

Se situe vers l’entrée des canalisations, près de la zone du coffre précédent. Il suffit de se laisser tomber pour trouver le coffre.

Trésor 07 : Mégaéther

Dans un petit quartier enfermé, tout près des deux coffres précédents (juste un peu plus loin de l’entrée des canalisations où se trouve le Trésor 06).

Trésor 08 : Electrum

A l’est de la carte, dans un quartier adjacent à celui de la place où se trouve la machine géante qui permet de trouver un morceau du coeur de Kairi.

Trésor 09 : Cristal affamé

Au nord-est de la carte, près de la machine citée précédemment, et d’une zone remplie d’établis et d’ennemis.

